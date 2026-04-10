Interpol activa la búsqueda internacional de autores intelectuales del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

A un año del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, la Fiscalía y la Policía Nacional intensifican la búsqueda de los autores intelectuales. Interpol emite circular roja contra cabecillas de la Segunda Marquetalia.

A dos meses de cumplirse un año del magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay , Colombia aún espera respuestas claras sobre los motivos detrás del crimen que conmocionó al país. Aunque la Fiscalía General de la Nación ha progresado en sus investigaciones, logrando la judicialización de los ejecutores materiales, la captura de los autores intelectuales sigue siendo una prioridad.

El director de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), el coronel Elver Alfonso Sanabria, confirmó la emisión de la circular roja de Interpol contra varios cabecillas de la Segunda Marquetalia, señalados como presuntos autores intelectuales del magnicidio. Esta medida, que activa la cooperación de cerca de 196 países, busca la ubicación y captura de los responsables. La circular roja, emitida en respuesta a las solicitudes de la Fiscalía, que previamente había obtenido órdenes de captura, marca un paso crucial en la investigación. La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio de Defensa, ha impulsado tanto la publicación de recompensas como la activación de mecanismos internacionales para estrechar el cerco sobre los implicados.\La circular roja de Interpol ha sido expedida contra figuras clave de la Segunda Marquetalia, incluyendo a ‘Iván Márquez’, ‘John 40’ y ‘el Zarco Aldinever’, entre otros. Las autoridades creen que estos individuos se encuentran, presuntamente, en Venezuela. El coronel Sanabria enfatizó el firme propósito de la Policía Nacional y la Fiscalía de llevar ante la justicia a todos los responsables de este lamentable magnicidio. Además, el coronel extendió un mensaje de solidaridad a la familia de Uribe Turbay. La activación de la circular roja, según el oficial, refleja la confianza y la efectividad de la cooperación internacional. En la práctica, esto otorga a los países miembros de Interpol la autoridad para ubicar y detener a los señalados, a la espera de los procesos de extradición. La investigación ha revelado que la estructura armada de la Segunda Marquetalia dio la orden, mientras que una red urbana operó como una especie de “outsourcing criminal” para materializar el asesinato. Los responsables enfrentan cargos por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. La Fiscalía ha concluido que el crimen tuvo una motivación política, específicamente relacionada con las funciones del senador Uribe Turbay y su precandidatura presidencial, según las declaraciones de la fiscal Luz Adriana Camargo.\Un aspecto relevante de la investigación es la inclusión de ‘el Zarco Aldinever’ en la lista de los más buscados por este crimen, dado que en agosto de 2025 se le había dado por muerto en supuestos combates con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Sin embargo, la fiscal aclaró que no existe evidencia de su fallecimiento y que, por lo tanto, se mantiene la orden de captura en su contra. “Está vivo, es decir, nosotros no tenemos evidencia de que esté muerto, para nosotros el Zarco Aldinever está vivo, no hay ninguna evidencia corroborativa respecto al rumor que ha circulado de que habría sido asesinado por el Ejército de Liberación Nacional, es un rumor y tan es así que se solicita y se expide la orden de captura”, afirmó la fiscal, desmintiendo rumores y reforzando la determinación de las autoridades en llevar a los responsables ante la justicia. Este caso, que ha mantenido en vilo a la nación, continúa avanzando, con la esperanza de que se esclarezcan todas las circunstancias y se haga justicia por la muerte del senador Miguel Uribe Turbay





elcolombiano / 🏆 6. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Magnicidio Miguel Uribe Turbay Segunda Marquetalia Interpol Circular Roja Fiscalía John 40 Iván Márquez Zarco Aldinever Venezuela Homicidio Política Justicia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Barra Kuervos de Junior responsabiliza a Dumek Turbay por desmanesSegún la barra, la muerte de un hincha y los disturbios que azotaron varios sectores de la ciudad no fueron producto del azar.

Read more »

“Somos mucho más que un pésimo gobierno que es indolente y cómplice del dolor”: María Claudia Tarazona en el SenadoLa viuda del precandidato Miguel Uribe Turbay dio unas fuertes y emotivas palabras en el marco del Día Nacional de las Víctimas.

Read more »

Viuda de Miguel Uribe Turbay lanza dura crítica a Gustavo Petro en el Día de las VíctimasDurante la sesión, María Claudia Tarazona, esposa del asesinado senador Miguel Uribe Turbay, lanzó duras críticas al Ejecutivo.

Read more »

JEP verifica cumplimiento de alias ‘Yako’ señalado de participar en asesinato de Miguel UribeCubre información judicial, derechos humanos, víctimas y temas relaciones con las entides creadas producto del Acuerdo de Paz. También realiza investigaciones de diferentes temas.

Read more »

Interpol emite circular roja contra líderes de la Segunda Marquetalia por magnicidio de senadorLa Interpol emitió una circular roja contra Iván Márquez, Zarco Aldinever y otros líderes de la Segunda Marquetalia por su presunta autoría intelectual en el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. La Fiscalía ofrece recompensas millonarias por información que conduzca a su captura.

Read more »

Magnicidio de Miguel Uribe: Interpol emite circular roja contra jefes de la segunda Marquetalia de las FarcEntre las órdenes se destacan las de alias 'Iván Márquez' y el 'Zarco Aldinever'.

Read more »