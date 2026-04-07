Interpol levanta orden de captura contra Carlos Ramón González, ex mano derecha de Petro, pero la Fiscalía busca reactivarla

La Interpol revocó la orden de captura contra Carlos Ramón González, implicado en el escándalo de corrupción de la UNGRD, pero la Fiscalía colombiana busca reactivar la circular roja. González, refugiado en Nicaragua, está acusado de lavado de activos y otros delitos relacionados con el desfalco de la UNGRD y la compra de congresistas.

Este martes 7 de abril, se supo que la Interpol revocó la orden de captura contra Carlos Ramón González , figura clave del gobierno de Gustavo Petro , involucrado en el escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ( UNGRD ).

González, quien desempeñó roles importantes como jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), se encuentra actualmente en Nicaragua, protegido por el régimen de Daniel Ortega. La decisión de la Interpol, con sede en Lyon, Francia, se tomó de forma unilateral, argumentando deficiencias en la información proporcionada en la solicitud inicial de las autoridades colombianas. La organización internacional señaló que la información relacionada con la solicitud original fue considerada restringida para salvaguardar los derechos y libertades del solicitante, en este caso, González. Esta determinación permite a Carlos Ramón González la posibilidad de viajar fuera de Nicaragua, donde se encuentra evadiendo la justicia desde 2024. \Sin embargo, a pesar de la revocación de la orden de captura, la Interpol ha dejado abierta la puerta para que Colombia pueda solicitar nuevamente la activación de este mecanismo con el objetivo de lograr la detención del exfuncionario. La Secretaría General de Interpol establece la posibilidad de elevar una nueva solicitud de notificación roja, siempre que se presenten pruebas materiales o información relevante relacionada con nuevos hechos que no hayan sido analizados en el proceso actual. La Fiscalía General de la Nación, en respuesta a la situación, solicitó el 2 de abril la reactivación de la circular roja de la Interpol, fundamentada en el delito de lavado de activos. Las acusaciones señalan a González como uno de los principales responsables de la red criminal que desvió fondos de la UNGRD. En 2023, se alega que González, utilizando intermediarios como Olmedo López y Sandra Ortiz, orquestó la compra de apoyo de congresistas para garantizar la aprobación de las reformas impulsadas por el presidente Petro. El expediente revela que en el Dapre, González ordenó a Olmedo López la entrega de contratos de la UNGRD por valor de 60.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Leónidas Name Vásquez, y 10.000 millones de pesos al entonces presidente de la Cámara de Representantes, Andrés David Calle Aguas. \Ante estos acontecimientos, la fiscal María Cristina Patiño formalizó la imputación contra González ante el Tribunal de Bogotá por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado y lavado de activos, cargos que el exfuncionario ha negado desde el inicio de la investigación. La orden de captura no se ejecutó debido a que González, quien había declarado a la Fiscalía residir en Bogotá, se encontraba en Nicaragua, donde obtuvo asilo político con el respaldo de la embajada colombiana y la protección del gobierno de Ortega. Este giro en el caso pone de manifiesto las complejidades de la cooperación internacional y las implicaciones políticas del escándalo de corrupción que ha generado una profunda crisis en el gobierno de Petro. La Fiscalía colombiana, ahora, deberá preparar y presentar la nueva solicitud de la circular roja con evidencia adicional para buscar la captura de González y llevarlo ante la justicia





elheraldoco / 🏆 19. in CO Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Carlos Ramón González Interpol UNGRD Corrupción Gustavo Petro Nicaragua Lavado De Activos Fiscalía Daniel Ortega Dapre

Colombia Últimas Noticias, Colombia Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Tras salida de Carlos Mario Zuluaga, Contraloría nombra a Carlos Silgado como nuevo vicecontralorEl contralor general designó a Carlos Enrique Silgado Betancourt como nuevo vicecontralor general de la República.

Leer más »

Contraloría nombra a Carlos Enrique Silgado como nuevo vicecontralor, tras la salida de Carlos Mario ZuluagaEl funcionario tomó posesión del cargo este lunes en la sede de la entidad en Bogotá.

Leer más »

Interpol elimina circular roja contra Carlos Ramón GonzálezNoticias RCN conoció el documento mediante el cual Interpol anuncia la eliminación de la circular roja contra el exdirector del Dapre, debido a una restricción de información.

Leer más »

Interpol suspendió circular roja contra Carlos Ramón GonzálezDOLAR

Leer más »

En Guyana como diplomático: así vive funcionario que ayudó a que Carlos Ramón González esté prófugoÓscar Muñoz, en calidad de encargado de negocios de la Embajada de Colombia en Managua, gestionó la renovación de la residencia en Nicaragua para Carlos Ramón González.

Leer más »

Caso UNGRD: Fiscalía pidió a la Interpol reactivar circular roja contra Carlos Ramón GonzálezNació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social y Periodismo. Trabajó en RCN Radio en varias regiones del país, actualmente es periodista judicial en W Radio.

Leer más »