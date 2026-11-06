Interpolan a tres extranjeros por traficar más de 3.000 tarántulas en Perú

Autoridades peruanas desarticularon un anillo de tráfico de fauna silvestre en el aeropuerto de Lima. Detuvieron a ciudadanos alemanes y polacos que intentaban sacar ilegalmente más de 3.000 arácnidos hacia Alemania, generando un impacto significativo en la conservación local.

Autoridades del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) en Perú desarticularon una red de tráfico ilegal de fauna silvestre tras decomisar más de 3.000 tarántulas en el aeropuerto internacional de Lima. La operación se llevó a cabo este jueves con el objetivo de impedir la exportación fraudulenta de estos arácnidos hacia Alemania. Los animales fueron descubiertos ocultos en calcetines sucios dentro de las maletas de dos ciudadanos alemanes y un polaco.

Detalle del Decomiso en Aduanas

El hallazgo se produjo durante una inspección aduanera rutinaria realizada por técnicos de la institución estatal. Cora Suárez, técnica de control forestal y de fauna silvestre, detalló que durante el tacto físico de las equipajes percibieron movimiento, lo que confirmó la presencia de los animales vivos. Las tarántulas, que provenían de diversas regiones del país, se encontraban en distintos estadios biológicos, abarcando desde huevos y crías hasta ejemplares adultos completos.

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Valor Económico y Impacto Ecológico

El mercado negro de estos arácnidos en Europa alcanza precios cercanos a los 500 euros por cada individuo, lo que convierte a esta actividad en una fuente de ingresos extremadamente lucrativa. Este comercio ilícito moviliza anualmente aproximadamente 20.000 millones de dólares a nivel global, según reportes de Interpol. Además, esta práctica representa una de las causas principales de la pérdida acelerada de la biodiversidad en el planeta, afectando gravemente los ecosistemas naturales.

Detención y Proceso Legal

La policía especializada en delitos ambientales procedió a la detención inmediata de los tres extranjeros involucrados en el intento de contrabando. Actualmente, los ciudadanos alemanes y el polaco están bajo custodia y enfrentarán un proceso penal encabezado por la fiscalía correspondiente. La autoridad competente ha confirmado que la investigación se encuentra en marcha para determinar el alcance completo de la red de distribución.

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Consecuencias para la Conservación

La intervención de Serfor destaca la urgencia de combatir el tráfico de fauna silvestre como estrategia clave para proteger la riqueza natural de Perú. La captura y recolección de especies en su hábitat natural, sin los debidos permisos y controles sanitarios, vulnera las normas de protección ambiental establecidas. Este caso sirve como un ejemplo contundente de cómo las medidas de control en fronteras pueden mitigar el daño ecológico.

Próximos Pasos Administrativos

Los animales decomisados fueron recolectados por agentes especializados utilizando envases plásticos adecuados para garantizar su seguridad durante la custodia. Serfor continuará con los trámites administrativos y legales necesarios para resolver el destino final de los ejemplares y aplicar las sanciones correspondientes. Este caso refuerza la colaboración institucional entre las fuerzas del orden y los organismos de protección ambiental para frenar el comercio ilegal.