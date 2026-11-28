Air-e interviene la subestación 20 de Julio en Barranquilla y Soledad el domingo 29 de noviembre. Conoce los barrios afectados y los horarios de suspensión del servicio eléctrico.

La empresa Air-e ejecutará intervenciones técnicas este domingo 29 de noviembre en las ciudades de Barranquilla y Soledad, lo que provocará una suspensión programada del servicio de energía eléctrica. Esta medida es necesaria para la instalación de un nuevo transformador en la subestación 20 de Julio, una acción estratégica orientada al fortalecimiento y la modernización de la infraestructura eléctrica de la región atlántica.

Horarios y alcance de la intervención eléctrica

La suspensión del suministro eléctrico estará activa durante un periodo de doce horas, iniciando a las 5:00 de la mañana y concluyendo a las 5:00 de la tarde. Durante este horario, la interrupción afectará a múltiples circuitos distribuidos en zonas residenciales de ambos municipios, requiriendo que los usuarios tomen las previsiones necesarias para estas doce horas de ausencia de luz.

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La operadora identifica los circuitos específicos que quedarán sin energía, los cuales incluyen Ciudadela, Santo Domingo, Veinte de Julio 15, Arboleda, Veinte de Julio 12, Los Robles, Terranova, Gaviotas, Veinte de Julio 16 y Veinte de Julio 17. Esta clasificación técnica permite delimitar con precisión geográfica los sectores que experimentarán la falta de suministro durante la jornada de trabajo.

Sectores de Barranquilla sin servicio eléctrico

En Barranquilla, la zona de la Ciudadela experimentará cortes extensos que abarcan desde la calle 47 hasta la calle 53, y desde la carrera 9B hasta la carrera 14. Adicionalmente, se verán afectadas urbanizaciones como Puerta de Oro, Villa Estefany, Villa Monaco y Nueva Jerusalén. Los residentes también reportarán interrupciones en la calle 54 desde la carrera 12A hasta la 14, y en la carrera 15 desde la calle 54 hasta la 59, correspondiente al sector El Encanto.

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El barrio El Encanto también registra cortes en la calle 57 desde la carrera 15 hasta la 15E. En el sector 20 de Julio, la suspensión abarca la calle 45 desde la carrera 9Sur hasta la 15, así como el tramo de la Avenida Las Torres desde la calle 45 hasta la 45E. La subzona de Villa del Carmen tendrá luz intermitente en la calle 56 hasta la 57B, desde la carrera 40 hasta la 43, y en la intersección de la calle 63 con la carrera 5E.

Barrios y urbanizaciones adicionales afectadas en Barranquilla

Otros barrios como Bella Arena, El Milagro y Villa Cecilia enfrentarán apagones en la carrera 10 desde la calle 50C hasta la 51B, identificada como Carrizal. También se verán impactadas las calles desde la carrera 1 hasta la 4 en el sector de 20 Julio, y la carrera 1H desde la Avenida Murillo hasta la calle 41C. El sector de Villa Blanca sufrirá cortes en la calle 34 desde la carrera 1H hasta la carrera 2.

La Ciudadela 20 de Julio incluye en su lista de afectados la calle 46 hasta la 46D, desde la carrera 6C Sur hasta la 13 Sur. La Avenida Las Torres hasta la carrera 1C3, desde la Avenida Murillo hasta la calle 45H, también perderá servicio. El sector comprendido desde la carrera 2C hasta la 5, en la calle 41C hasta la 44 dentro de la Ciudadela 20 de Julio, queda igualmente excluido del suministro eléctrico.

Impacto en Soledad y zonas periféricas

En el municipio de Soledad, la empresa Air-e reportará cortes significativos en varias urbanizaciones y barrios. Las zonas de Villa Estadio, Los Ángeles, Las Moras de Occidente, Los Robles VII Etapa, Los Cedros y Villa Estadio Palma experimentarán interrupciones. También se verá afectada la Urbanización Villa Angelita I y II, así como Villa Las Moras Etapa II.

Los técnicos indicaron que los cortes en Soledad se concentrarán en la carrera 42 entre la calle 56 y la 57 en Villa del Carmen. Adicionalmente, la carrera 15 Sur entre la calle 46C y la 47C en Villa Estadio Palma también quedará sin energía. Esta intervención busca asegurar la estabilidad de la red en una zona de alta densidad residencial.

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Sectores de El Parque y Arboleda bajo suspensión

El barrio El Oasis y las urbanizaciones de El Parque también forman parte de los sectores críticos. Los trabajos afectarán la calle 47 hasta la 49 desde la carrera 41 hasta la 42. Asimismo, la carrera 44 desde la calle 45 hasta la 40, y la calle 43 desde la 43A hasta la 45A en El Parque, no tendrán servicio eléctrico.

La calle 41 hasta la 44, desde la Avenida Circunvalar hasta la carrera 43A, también sufrirá el corte. La Avenida Circunvalar entre la calle 45 y la 49, zona donde se ubican la Escuela y la Clínica de la Policía, queda afectada. El sector comprendido en la Avenida Circunvalar con la carrera 43, desde la calle 44 hasta la 35, desde la carrera 28A hasta la 30, experimentará la misma interrupción.

Detalles adicionales en Urbanización Arboleda

La Urbanización Arboleda registra múltiples puntos de corte. La calle 35 desde la carrera 33 hasta la 36 perderá energía. La carrera 30 desde la calle 30 hasta la 32 también quedará sin suministro. En la calle 30, desde la carrera 17 hasta la 26, se mantendrá la suspensión del servicio eléctrico hasta las 5:00 p. m. del domingo 29 de noviembre.

Finalmente, el sector comprendido desde la calle 30 hasta la 33, desde la carrera 11 hasta la 15B, formará parte de las zonas afectadas por esta intervención técnica. Air-e realiza estas acciones para garantizar la calidad del servicio a largo plazo en la infraestructura energética de la costa atlántica colombiana.