Interrupciones de agua y luz en Bogotá el jueves 5 de noviembre

La EMB y la EASB reportan cortes programados de servicios básicos en múltiples localidades de la capital colombiana este jueves 5 de noviembre. Revise los barrios afectados.

La ciudad de Bogotá enfrenta una nueva jornada de interrupciones programadas en los servicios de agua y energía eléctrica. Esta situación afecta a numerosos barrios y localidades de la capital durante el jueves 5 de noviembre. Las empresas operadoras han activado diversos horarios técnicos para realizar intervenciones esenciales en la infraestructura.

Mantenciones preventivas en Usaquén y Chapinero

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EASB) está ejecutando obras estratégicas para mejorar la calidad del suministro hídrico. El objetivo principal de estas intervenciones es minimizar daños mayores en el sistema general. Seis localidades distintas recibirán suspensiones temporales del servicio durante el día. La empresa coordina estas acciones para garantizar la continuidad a largo plazo.

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En la localidad de Usaquén, el mantenimiento preventivo iniciará desde las 8:00 a. m. y se extenderá por un periodo de 24 horas. Esta labor técnica impacta directamente a los barrios Santa Ana, San Gabriel Norte, Páramo Urbano II, Caobos Salazar y Acacias Usaquén. La zona delimitada para estas obras abarca desde la carrera 2 este hasta la carrera 7, comprendiendo el área entre la calle 108 y la calle 128.

Otro trabajo en Usaquén implica la instalación de válvulas de control en la red. Esta actividad se llevará a cabo desde las 10:00 a. m. durante 24 horas. Afectará a los barrios Caobos Salazar y Acacias Usaquén, específicamente entre la carrera 9 y la carrera 15, en el tramo de la calle 145 a la calle 153. En paralelo, se realiza mantenimiento preventivo en el tanque de los barrios Bosque de Pinos I y II, Santa Cecilia y Puente Norte. Este corte dura 8 horas, iniciando a las 10:00 a. m., y cubre desde la calle 160A hasta la 163B, entre la carrera 5 este y la avenida carrera 7.

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La EASB también programó empates en las redes de acueducto para el barrio Mirandela. La intervención comienza a las 10:00 a. m. y se mantiene por 24 horas. El área afectada se extiende de la carrera 58 a la carrera 72, entre la calle 183 y la calle 191. Estos trabajos son críticos para la estabilidad del flujo hídrico en la zona norte de la ciudad.

Instalaciones en Chapinero y zonas sur de la capital

En la localidad de Chapinero, se instalarán válvulas nuevas para optimizar la presión del sistema. El trabajo inicia a las 9:00 a. m. y dura 24 horas. Afecta el sector comprendido entre la calle 53 y la calle 72, específicamente entre la carrera 7 y la carrera 14. Los residentes deben prepararse para la ausencia del servicio en este horario.

La instalación de un macromedidor es otra actividad programada para los barrios Alcázares, La Merced Norte y Colombia. Esta operación de 24 horas, desde las 9:00 a. m., se desarrolla entre la calle 68 y la calle 72, desde la carrera 20 hasta la carrera 30. Estos medidores son esenciales para el monitoreo preciso del consumo en zonas de alta densidad.

En la zona sur, la instalación de accesorios abarca una amplia variedad de barrios. En los sectores de Villa Los Alpes I, Córdoba, Montebello, San Pedro, San Blas, San Cristóbal Sur y Bello Horizonte, el trabajo inicia a las 9:00 a. m. y dura 24 horas. La zona comprende desde la avenida calle 11 sur hasta la calle 37A sur, entre la carrera 5A y la carrera 10G este. Simultáneamente, en Santa Inés Sur, San Vicente Santa Inés Sur II y Atenas, se realizan instalaciones desde la calle 30 sur hasta la 33 sur, entre la carrera 9 este y la carrera 3A este.

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Impacto en La Pradera, Jerusalén y Engativá

Los barrios La Pradera, Jerusalén y Sierra Morena II también experimentarán cortes de 24 horas desde las 9:00 a. m. para la instalación de accesorios. La afectación geográfica se sitúa entre la calle 76 sur y la calle 69D sur, en el corredor de la transversal 50 y la carrera 31. Los ciudadanos pueden consultar el listado completo de afectados en la página oficial de la Alcaldía de Bogotá para verificar su dirección exacta.

La localidad de Engativá registra múltiples intervenciones con horarios variados que finalizan a media tarde. En el barrio Las Ferias, el corte va de la calle 74 a la 76, entre la carrera 68 y la 70, de 8:45 a. m. a 5:30 p. m. En Ferrocaja Fontibón, de 8:30 a. m. a 5:30 p. m., se trabaja entre la carrera 86 y 88, de la calle 30 a la 32.

El barrio Quinta Paredes tendrá servicios interrumpidos de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. entre la carrera 42 y 44, de la calle 23 a la 25. San Luis y El Pino también enfrentan suspensiones, con horarios que van desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Prado Veraniego Norte y Buenavista tienen cortes más cortos o específicos. Tibabita y Quiroga Sur completan el cronómetro de afectaciones en esta zona con horarios que terminan a media tarde o en la noche.