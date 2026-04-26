Varias localidades de Bogotá experimentarán cortes de luz esta semana debido a trabajos de mantenimiento. Chapinero, Suba y Santa Fe son algunas de las zonas afectadas, con horarios y áreas específicas. Mientras tanto, los escándalos de corrupción en el país continúan generando indignación.

Varias localidades de Bogotá , incluyendo Suba , Chapinero y Santa Fe , experimentarán interrupciones en el servicio eléctrico durante esta semana. En Chapinero , los cortes de luz afectarán a múltiples barrios con horarios y zonas específicas.

Por ejemplo, en el barrio Espartillal, el servicio se interrumpirá desde las 7:45 a. m. hasta las 4:45 p. m. , abarcando desde la carrera 10 hasta la carrera 12 entre las calles 79 y 81. En el barrio Ortezal, el corte será de 8:00 a. m. a 5:30 p. m. , afectando desde la calle 19 hasta la calle 22 entre las carreras 38 y 40.

Otros sectores como Pensilvania, La Alameda y La Capuchina también tendrán interrupciones con horarios similares, impactando a miles de residentes y comercios en la zona. En Suba, los cortes de luz afectarán a barrios como Casablanca Suba Urbano, La Lomita y Puerta del Sol. En Casablanca Suba Urbano, el servicio se interrumpirá desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. , abarcando desde la calle 222 hasta la calle 224 entre las carreras 52 y 55.

En La Lomita, el corte será de 8:15 a. m. a 5:15 p. m. , afectando desde la calle 220 hasta la calle 222 entre las carreras 108 y 110. Por su parte, Puerta del Sol experimentará una interrupción de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. , abarcando desde la carrera 105 hasta la carrera 109 entre las calles 140 y 142.

Estas interrupciones, según la empresa de servicios públicos, son necesarias para realizar trabajos de mantenimiento y mejora en la red eléctrica, lo que podría generar molestias temporales a los habitantes de estas zonas. En Santa Fe, los barrios afectados incluyen Escuela General Santander, Venecia Occidental y Venecia. En Escuela General Santander, el corte de luz será de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

, abarcando desde la calle 44 Sur hasta la calle 46 Sur entre las carreras 49 y 51. En Venecia Occidental, el servicio se interrumpirá desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m. , afectando desde la carrera 55 hasta la carrera 57 entre las calles 46 Sur y 48 Sur.

Finalmente, en Venecia, el corte será de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. , abarcando desde la calle 45 Sur hasta la calle 51 Sur entre las carreras 49 y 53. Estas interrupciones, aunque necesarias, han generado preocupación entre los residentes, quienes esperan que los trabajos se realicen de manera eficiente para minimizar los inconvenientes.

Mientras tanto, en el ámbito nacional, los escándalos de corrupción siguen siendo un tema recurrente en los medios, con avances lentos en la justicia, lo que ha generado descontento en la población





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