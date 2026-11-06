Intervención de Ueno Bank deja en incertidumbre laboral a trabajadores en Medellín

La intervención del Banco Central de Paraguay a Ueno Bank genera crisis laboral para cientos de empleados en Colombia. Conozca los detalles y consecuencias.

Trabajadores en Medellín enfrentan una profunda incertidumbre laboral tras la intervención de Ueno Bank, entidad financiera clave vinculada al presidente de Paraguay, Santiago Peña. El Banco Central de Paraguay tomó el control de la institución este martes debido a una grave insuficiencia de capital, lo que provocó la suspensión inmediata de operaciones y servicios. Esta medida ha afectado directamente a empleados de compañías tecnológicas locales que prestaban servicios al banco, quienes han sido desconectados de sus jornadas habituales.

Suspensión operativa genera dudas sobre salarios

Juliana*, Felipe* y Andrea* son tres empleados colombianos que trabajan para ITTI, una compañía tecnológica perteneciente al Grupo Vázquez, el conglomerado empresarial ligado a Ueno Bank. Desde el martes, recibieron instrucciones explícitas de dejar de trabajar y suspender todas las actividades, incluidas las migraciones de sistemas operativos. La falta de respuestas claras sobre el pago de sus nóminas, especialmente la correspondiente a octubre, ha generado un clima de ansiedad entre el personal.

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Los trabajadores no tienen contratos laborales directos con el banco, pero su estabilidad depende de los servicios de software suministrados a la entidad financiera. Según estimaciones internas, alrededor de 200 colombianos trabajan en distintas compañías del conglomerado, aunque cinco de ellos se encuentran específicamente en Medellín. La diversidad en los tipos de vinculación, incluyendo plataformas internacionales como Deel, complica aún más la situación legal y financiera de los afectados.

Reacción de los afectados y contexto financiero

Juliana*, quien opera bajo una modalidad de prestación de servicios, destacó que ni la dirección ni Recursos Humanos cuentan con información válida para ofrecer respuestas concretas a los empleados. La incertidumbre se ve exacerbada por la falta de uniformidad en los comunicados internos entre los distintos equipos y países donde opera el grupo empresarial. Algunos mensajes sugieren continuidad, mientras otros advierten sobre posibles retenciones de pago, creando confusión generalizada.

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Antes del anuncio oficial, ya existían señales de alerta dentro de la empresa. Juliana relató que meses atrás la compañía realizó despidos masivos en Argentina, afectando a cerca de 300 empleados de una operación que contaba con alrededor de 1.200 trabajadores. Este recorte drástico alarmó al personal, quien percibía señales de inestabilidad, aunque la magnitud de la crisis actual superaba las expectativas de los trabajadores.

Impacto institucional y detenciones en Paraguay

La intervención de Ueno Bank ha desatado una crisis institucional sin precedentes en Paraguay. El regulador financiero suspendió los servicios del banco mientras organiza la devolución de los depósitos, una entidad que administra recursos millonarios de pensiones y partidas estatales. Cerca de la mitad de los 6,4 millones de habitantes de Paraguay, aproximadamente 2,9 millones de personas, tienen una cuenta en esta institución, lo que amplifica el impacto social de la medida.

La situación también derivó en la renuncia del presidente del organismo regulador, Carlos Carvallo, y en la detención de ocho directivos del banco, entre ellos su presidente, Miguel Vázquez. Estas acciones legales e institucionales ponen en entredicho la estabilidad del conglomerado empresarial, que además de sus negocios financieros, tenía operaciones tecnológicas en varios países de América Latina, generando un efecto dominó en la cadena de proveedores internacionales.

Consecuencias futuras para los empleados

Los trabajadores en Medellín y otras regiones permanecen en un limbo laboral, sin saber si conservarán sus empleos o quién responderá por sus obligaciones pendientes. Las diferencias en los contratos, desde prestaciones de servicios directas hasta gestiones a través de plataformas digitales, generan interrogantes sobre posibles indemnizaciones y liquidaciones. La falta de un censo completo de los afectados complica la coordinación de respuestas por parte de las autoridades laborales y sindicales.

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El panorama actual deja a cientos de empleados en una situación vulnerable, donde la información escasea y la incertidumbre predomina. Mientras el Banco Central de Paraguay gestiona la devolución de depósitos y las investigaciones sobre los directivos detenidos, los trabajadores colombianos esperan indicaciones claras sobre su estatus laboral y el pago de salarios ya trabajados. La interrupción de las operaciones tecnológicas marca un punto de inflexión en la carrera de estos profesionales, cuyos futuros profesionales dependen de la resolución de esta crisis financiera.