Intervención de Ueno Bank en Paraguay: Cierre de servicios y impacto en 2,9 millones de clientes

El Banco Central de Paraguay intervino a Ueno Bank por insolvencia. Millones de usuarios pierden acceso a sus ahorros y fondos públicos mientras se gestiona la recuperación financiera.

El Banco Central de Paraguay (BCP) ordenó la intervención inmediata y el cierre total de los servicios de Ueno Bank, una de las entidades financieras más grandes del país, tras detectar una grave deterioración en su solvencia. Esta decisión, anunciada durante la madrugada del martes, dejó sin acceso a sus ahorros a más de 2,9 millones de personas, lo que equivale a cerca del 60 por ciento de la población adulta de Paraguay.

Desacuerdo regulatorio detiene operaciones bancarias

La Junta Directiva del organismo supervisor adoptó la medida por unanimidad después de confirmar que el índice de solvencia de Ueno Bank había caído por debajo del mínimo legal requerido. Específicamente, el regulador identificó que este indicador se situó por debajo del 50 por ciento de la norma establecida, tras realizar ajustes en los estados financieros de la entidad. Como consecuencia directa, los clientes no pueden utilizar la aplicación móvil, tarjetas de débito o crédito, cajeros automáticos ni los servicios de banca en línea.

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Liana Caballero, integrante del directorio del Banco Central, confirmó la gravedad de la situación durante una conferencia de prensa. Señaló que "procedimos al cierre de la entidad, por lo tanto, ni la aplicación, ni las tarjetas, ni ningún servicio de la entidad está activo a partir de la fecha". Esta medida busca estabilizar el sistema financiero ante la incapacidad de la institución para cumplir con sus obligaciones inmediatas.

Magnitud de la crisis y fondos públicos en riesgo

Ueno Bank representaba un pilar fundamental en la estructura financiera paraguaya, procesando más de tres millones de transacciones diarias. Además de los recursos personales de sus clientes, la institución administraba más de 800 millones de dólares en recursos públicos. Una parte significativa de estos fondos, cerca de 380 millones de dólares, correspondía al Instituto de Previsión Social (IPS), el fondo estatal de pensiones de Paraguay, lo que eleva la sensibilidad política y social de la intervención.

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El presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, explicó que las investigaciones conducidas durante varios meses revelaron prácticas indebidas dentro de la gestión bancaria. Las autoridades hallaron préstamos concedidos a empresas vinculadas al grupo propietario de la entidad, lo que sugiere un uso indebido de recursos que contribuyó al colapso financiero. Estos hallazgos fueron determinantes para activar el proceso de resolución y proteger la integridad del sistema bancario nacional.

Mecanismo de protección y plazos de recuperación

El Fondo de Garantía de Depósitos de Paraguay cubre los ahorros de los clientes hasta un límite de 228 millones de guaraníes por persona, equivalente a aproximadamente 38.200 dólares. El Banco Central afirmó que cerca del 97 por ciento de los depositantes de Ueno Bank se encuentra dentro de este límite de cobertura, lo que significa que la mayoría recuperará sus fondos con mayor rapidez. Sin embargo, las autoridades establecieron un plazo de 15 días para la devolución de los depósitos garantizados.

Liana Caballero detalló que el organismo deberá realizar un balance exhaustivo de exclusión de activos y pasivos para determinar la cobertura de los saldos que excedan los 75 salarios mínimos. Para los casos que superen esta cantidad legal, los clientes deberán esperar la elaboración de un balance definitivo por parte de la Superintendencia de Bancos. Este procedimiento es complejo y depende de la liquidez real que se pueda extraer de los activos congelados de la entidad.

Impacto social y protestas en las calles

El cierre abrupto ha generado un caos generalizado, afectando tanto gastos cotidianos como el pago de obligaciones personales y comerciales. La Policía Nacional declaró la alerta máxima y desplegó agentes en las oficinas bancarias del país para mantener el orden. En Asunción y Ciudad del Este, se produjeron concentraciones de usuarios furiosos frente a las sucursales cerradas, mientras que las redes sociales se inundaron de quejas por la falta de acceso a los recursos.

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La situación provocó incidentes de violencia, como el caso en Nemby donde un cliente de 45 años rompió una puerta de cristal de una sucursal buscando información, sufriendo heridas que requirieron atención médica. Ciudadanos como Deisy Asva, una estudiante de enfermería de 20 años en San Lorenzo, reportaron la imposibilidad de pagar su matrícula universitaria o recargar su tarjeta de transporte, cuestionando la lentitud del proceso de resolución y la dependencia de préstamos familiares para sobrevivir.