La Universidad Nacional de Colombia autorizó el ingreso de la Policía a su campus en Bogotá el 19 de noviembre tras reportes de posibles explosivos y amenazas.

La madrugada del jueves 19 de noviembre transformó la calma habitual del campus principal de la Universidad Nacional en Bogotá con la llegada de efectivos de la fuerza pública. Integrantes de la Policía Metropolitana ingresaron al edificio 201, conocido como "Gabriela Peláez Echeverry", durante las primeras horas del día para realizar una inspección urgente en las instalaciones del plantel.

La presencia de los agentes generó inmediatamente una ola de cuestionamientos entre los miembros de la comunidad académica y administrativa, quienes se mostraron preocupados por la seguridad y el procedimiento llevado a cabo en sus instalaciones educativas. Este evento marcó un punto de inflexión en la narrativa de tranquilidad del campus durante ese periodo.

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Rechazo inmediato de la Facultad de Derecho

Catalina Toro Pérez, decana de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, fue la primera autoridad en emitir un comunicado oficial donde rechazó los hechos ocurridos. La decana explicó que desconocía por completo los actos específicos y los motivos que dieron lugar a esta intervención policial, solicitando a las autoridades competentes que aclara la situación inmediatamente.

Toro Pérez sostuvo que este tipo de situaciones comprometen la integridad y la tranquilidad de todas las personas que residen y trabajan en el campus. Afirmó que desaprueba cualquier tipo de irrupción que señale, perfíle o estigmatice a la comunidad universitaria, enfatizando que la convivencia debe basarse en el respeto y el diálogo.

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En su declaración, la decana aclaró que el ingreso de la fuerza pública al edificio no contaba con el respaldo de su decanatura. Reiteró que la comunidad educativa cuenta con plenas garantías para una convivencia armónica, siempre que el diálogo entre las partes favorezca el mejoramiento continuo de los procesos institucionales.

Justificación del Rector por amenaza de explosivos

José Ismael Peña, rector de la Universidad Nacional, se pronunció en la mañana del viernes 20 de noviembre para explicar los motivos detrás de la decisión institucional. Peña señaló que fue la propia dirección de la universidad la que solicitó el acompañamiento policial con el objetivo de revisar algunas de las instalaciones tras recibir información alarmante.

Según explicó el rector en entrevista, las directivas habían recibido informes sobre la presencia de personas enmascaradas que supuestamente ingresaban objetos extraños al plantel. La preocupación de las autoridades aumentó significativamente al considerar la posibilidad de que estos elementos pudieran ser explosivos, lo que motivó la intervención preventiva.

Peña aclaró que durante el procedimiento no se encontraron explosivos, pero sí una serie de banderas y panfletos alusivos a un grupo denominado PPP. Este grupo tendría supuestos integrantes con antecedentes de terrorismo, según la información preliminar manejada por las autoridades involucradas en la operación.

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Hallazgos del Sijín y medidas de protección

Los integrantes del Sijín y la Seccional de Inteligencia Policial registraron las instalaciones y encontraron máscaras antigas, tarros de pintura y prendas. Un reporte preliminar de las autoridades indicó que estos objetos estarían siendo usados para amenazar a estudiantes y cometer actos vandálicos contra la infraestructura universitaria.

El rector José Ismael Peña reiteró que esta revisión nocturna fue una respuesta a una medida preventiva activada con el objetivo explícito de proteger a las personas que hacían presencia en las instalaciones. La Universidad Nacional confirmó que la acción fue necesaria para garantizar la seguridad física de su comunidad ante posibles amenazas graves.