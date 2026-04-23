Intimidación a Fórmula Vicepresidencial de Paloma Valencia en Soledad por Denunciar Extorsión

La senadora Paloma Valencia denunció un acto de intimidación contra Juan Daniel Oviedo, su compañero de fórmula vicepresidencial, mientras grababa un video denunciando la extorsión en Soledad, Atlántico. El incidente pone de manifiesto la creciente presencia de estructuras criminales en la región y la necesidad de fortalecer la seguridad.

La senadora Paloma Valencia ha denunciado públicamente un incidente de intimidación que sufrió su compañero de fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo , en el municipio de Soledad , Atlántico.

Según el relato de la congresista, el hecho se produjo mientras Oviedo se encontraba grabando un mensaje de video destinado a denunciar y combatir la extorsión, un flagelo que azota a la región Caribe colombiana. La denuncia detalla que, durante la grabación, un grupo de individuos identificados como presuntos extorsionistas se acercaron a Oviedo con el propósito de advertirle sobre la inconveniencia de producir contenido de esa naturaleza en la zona.

Esta advertencia, según Valencia, constituye un claro acto de intimidación y una amenaza a la libertad de expresión, además de un intento de silenciar las voces que se alzan contra el crimen organizado. La senadora enfatizó la gravedad de la situación, señalando que este tipo de acciones socavan el estado de derecho y generan un clima de miedo e inseguridad entre los ciudadanos.

La falta de una respuesta inmediata por parte de las autoridades locales ha generado preocupación y ha impulsado a Valencia a exigir una investigación exhaustiva para identificar y judicializar a los responsables de esta intimidación. La congresista ha manifestado su inquietud por la creciente presencia de estructuras criminales dedicadas a la extorsión en varios municipios del área metropolitana de Barranquilla, lo que evidencia la necesidad de fortalecer las estrategias de seguridad y control territorial.

La extorsión, en particular, se ha convertido en una fuente de ingresos para estas organizaciones, afectando a comerciantes, empresarios y ciudadanos comunes, quienes se ven obligados a pagar sumas de dinero bajo amenaza. Esta situación genera un impacto negativo en la economía local y en la calidad de vida de la población.

La senadora Valencia ha reiterado su compromiso de seguir denunciando estas situaciones y de trabajar en la búsqueda de soluciones efectivas para combatir la criminalidad y garantizar la seguridad de todos los colombianos. El incidente ha generado un debate nacional sobre la seguridad en la región Caribe y la necesidad de implementar medidas más contundentes para enfrentar el crimen organizado. Diversos sectores de la sociedad han expresado su solidaridad con Juan Daniel Oviedo y han condenado el acto de intimidación.

Se espera que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto y avancen en la investigación para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia. La senadora Valencia ha aprovechado este incidente para impulsar su propuesta de política criminal enfocada en la creación de cárceles agrícolas en las afueras de las ciudades.

Esta iniciativa, según la congresista, permitiría que las personas privadas de la libertad trabajen durante la jornada diaria, lo que contribuiría a su rehabilitación y reinserción social. Además, la creación de cárceles agrícolas ayudaría a reducir la reincidencia delictiva y a disminuir la presión sobre los centros penitenciarios urbanos, que se encuentran saturados. La propuesta de Valencia ha generado un debate en el Congreso de la República, donde algunos sectores han expresado su apoyo y otros han manifestado sus reservas.

Sin embargo, la senadora ha insistido en la importancia de explorar nuevas alternativas para abordar el problema de la criminalidad y mejorar el sistema penitenciario. La situación en Soledad, Atlántico, pone de manifiesto la urgencia de fortalecer la presencia del Estado en las zonas afectadas por la extorsión y de brindar apoyo a las víctimas de este delito.

Es fundamental que las autoridades trabajen de manera coordinada con la comunidad para identificar y desmantelar las estructuras criminales que operan en la región. Asimismo, es necesario implementar programas de prevención y sensibilización para evitar que más personas caigan en las redes de los extorsionistas. La senadora Valencia ha anunciado que continuará trabajando en el Congreso de la República para promover leyes y políticas públicas que fortalezcan la seguridad ciudadana y combatan la criminalidad en todo el país.

El incidente sufrido por Juan Daniel Oviedo es un llamado de atención sobre la necesidad de proteger a los líderes políticos y sociales que se atreven a denunciar la corrupción y el crimen organizado. Es fundamental que las autoridades garanticen su seguridad y les brinden el apoyo necesario para que puedan seguir desempeñando su labor en defensa de los intereses de la sociedad





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