El director Juan Camilo Ostos presenta el plan de $69,9 billones del Invías para modernizar la red vial colombiana y los corredores clave en Antioquia.

El Instituto Nacional de Vías ( Invías) ha presentado su estrategia de infraestructura para el cuatrienio actual, delineando un ambicioso plan de inversiones por valor de $69,9 billones. Este paquete financiero está diseñado principalmente para recuperar y modernizar la red vial nacional, con un enfoque especial en la mejora de las vías terciarias y el desarrollo de nuevos proyectos estructurales. El director de la entidad, Juan Camilo Ostos, hizo oficial esta propuesta durante la sesión del XXIII Congreso Nacional de Infraestructura, estableciendo las bases para la próxima etapa de desarrollo territorial.

Alianza con Antioquia y corredores estratégicos

Juan Camilo Ostos detalló una alianza institucional directa con la Gobernación de Antioquia para impulsar obras de conectividad esenciales en el departamento. Como parte fundamental de este acuerdo, se dio a conocer la estrategia Gestión Vial Integral, la cual inicialmente contempla la intervención de 27 corredores estratégicos identificados por su alto valor logístico y social. Para ejecutar estas labores de mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento, se ha destinado una inversión específica de $6,4 billones, priorizando los enlaces que conectan a Antioquia con otras regiones clave del país.

Also read Las reglas cuentan para todos

Proyectos prioritarios y contratos vigentes

El director del Invías resaltó tres proyectos específicos en el departamento que marcarán la agenda de obras a corto y mediano plazo. En el corredor Santuario-Caño Alegre, existe un contrato vigente de $35.000 millones para intervenir el último tramo este año, donde una talanquera ya opera y se busca recuperar la segunda. Adicionalmente, para 2027 se proyecta un nuevo contrato de $350.000 millones para el mantenimiento continuo de este eje, asegurando su conexión con Bogotá mediante la mencionada estrategia.

Otro frente crítico es el corredor Medellín-Puerto Valdivia-Cáceres-Costa Atlántica, para el cual se contempla un contrato por cerca de $200.000 millones destinado a su mantenimiento, vital para enlazar Medellín con la región Caribe. En tanto, el proyecto Necoclí-Arboletes cuenta con una inversión prevista de $160.000 millones, con la firma del acta de inicio programada para 2026. La entidad espera acelerar su ejecución mediante el fondo de aceleración, superando la estancada situación que encontró Juan Camilo Ostos al asumir la dirección.

Advertisement

Obstáculos en el puente de Arboletes y túneles

La situación del puente sobre el río San Juan en Arboletes ha sido objeto de atención especial, donde la comunidad instaló una solución tras su colapso que Juan Camilo Ostos calificó como insuficiente a mediano plazo. La prioridad sigue siendo el corredor completo para conectar con el puerto de Urabá, esencial para el sur de Córdoba y el Urabá antioqueño. Paralelamente, el Túnel del Toyo muestra un avance del 42% en equipos electromecánicos, con la meta de concluir la mayoría de estas instalaciones durante el primer semestre de 2027, sincronizado con las obras de infraestructura civil.

Financiación y expansión a vías terciarias

El Invías trabaja en la estructuración de un nuevo Conpes para cerca de 60 proyectos regionales con inversiones proyectadas por $25 billones, los cuales cuentan con estudios de ingeniería en fase 3. Juan Camilo Ostos busca gestionar la aprobación de este documento y el espacio presupuestal correspondiente durante 2027. Complementariamente, el programa 'Caminos del Tigre' buscará intervenir 30.000 kilómetros de vías terciarias mediante la articulación con alcaldes y gobernadores, apoyándose en Obras por Impuestos y regalías. Finalmente, se presenta el Fondo de Fuentes Alternativas de Pago (FIP) para facilitar la financiación de proyectos en ejecución y evitar retrasos por restricciones presupuestales.