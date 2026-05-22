Invías condenado a reparar el puente peatonal en el anillo vial de Girón, Bucaramanga

El Instituto Nacional de Vías (Invías) ha sido condenado a realizar las reparaciones necesarias en el puente peatonal en el anillo vial de Girón, Bucaramanga, tras más de dos años de trámite judicial. La decisión se basó en un informe técnico realizado por la Secretaría de Infraestructura de Santander, que advertía de daños en vigas metálicas y corrosión estructural.

El caso del puente peatonal en el anillo vial de Girón, Bucaramanga , ha sido resuelto judicialmente. El Instituto Nacional de Vías ( Invías ) fue condenado a realizar las reparaciones necesarias en la estructura dañada, tras más de dos años de trámite judicial.

El fallo se basó en un informe técnico realizado por la Secretaría de Infraestructura de Santander, que advertía de daños en vigas metálicas y corrosión estructural. Aunque no mostraba riesgo inmediato de colapso, el juzgado concluyó que sí existían elementos suficientes para inferir afectaciones. La decisión judicial quedó en firme y se espera que se adelanten intervenciones urgentes en otros puentes peatonales y sectores críticos





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