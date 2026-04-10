Invías detalla los obstáculos para la nueva licitación de la Variante de San Gil: recursos y controversias legales

El Instituto Nacional de Vías (Invías) revela los motivos detrás de la cancelación de la licitación de la Variante de San Gil, señalando problemas de financiación y una controversia legal con el primer contratista que impiden la apertura de un nuevo proceso. El proyecto enfrenta desafíos significativos, incluyendo la resolución de la licencia ambiental.

El problema que enfrenta la Variante de San Gil para una nueva licitación va más allá de la simple disponibilidad de recursos financieros. Esta fue la clara implicación del Instituto Nacional de Vías ( Invías ) en un reciente comunicado emitido en respuesta a las críticas generadas por la cancelación del último proceso licitatorio.

En este documento oficial, la entidad detalló que la decisión de cancelar la licitación más reciente se atribuye a “la no aprobación de vigencias futuras extraordinarias requeridas para la ejecución del proyecto”. En términos concretos, el anuncio publicado en marzo de 2026 en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop II), el portal oficial de contratación del Estado, representó la eliminación del proceso de la plataforma. Este paso evidencia las dificultades presupuestarias que obstaculizan el avance de esta crucial infraestructura vial.\El comunicado, publicado íntegramente en el sitio web de Invías, profundiza en los desafíos que actualmente afectan al proyecto de la Variante de San Gil. Entre estos desafíos, destaca la problemática relacionada con la licencia ambiental, un tema que se encuentra en proceso de resolución por parte de las autoridades competentes. Sin embargo, uno de los puntos más preocupantes, y que genera mayor incertidumbre, es la imposibilidad de avanzar con un nuevo proceso licitatorio debido a conflictos legales y contractuales preexistentes. Esta situación plantea serias dudas sobre el futuro del proyecto y su capacidad para cumplir con los plazos establecidos. La complejidad de esta situación se agrava al considerar la vinculación del primer contratista con la obtención de la licencia ambiental. El documento emitido por Invías es explícito al respecto: “Es importante señalar que el contratista de la fase 1 (CONCAY) es el responsable de la licencia y ésta se encuentra en una controversia judicial que, hasta tanto no sea resuelta, no se puede ceder a un nuevo contratista y, por tanto, no es posible adelantar la apertura de un nuevo proceso licitatorio”. Esta declaración subraya la intrincada red de problemas legales y administrativos que deben ser resueltos antes de que se pueda reactivar el proceso de contratación.\La implicación de CONCAY, el contratista de la fase inicial, en la problemática de la licencia ambiental añade una capa adicional de complejidad. La controversia judicial en curso, que involucra a la licencia, se convierte en un obstáculo insalvable para cualquier intento de adjudicar el proyecto a un nuevo contratista. La imposibilidad de transferir la licencia, mientras la disputa legal persista, detiene cualquier avance. Esta situación genera un estancamiento que dificulta la ejecución del proyecto y aumenta la incertidumbre sobre su viabilidad a corto y mediano plazo. Las autoridades competentes, junto con Invías, se enfrentan a un desafío considerable: encontrar una solución que permita destrabar la situación actual y garantizar la continuidad del proyecto. La resolución de esta controversia judicial y la posterior cesión de la licencia son cruciales para permitir la apertura de un nuevo proceso licitatorio. Sin embargo, la resolución de este problema no es sencilla y requerirá de una estrategia legal y administrativa bien definida. El tiempo y los recursos invertidos en la fase de litigio y la incertidumbre que genera la falta de progreso, impactan negativamente en la planificación y ejecución de la infraestructura vial, afectando el desarrollo regional y la movilidad de los ciudadanos. La situación exige una acción coordinada entre las partes involucradas para evitar un retraso aún mayor en la finalización de esta importante obra.\La cancelación de la licitación y la dilación en la solución de los problemas legales y ambientales, ponen de manifiesto la necesidad de una gestión más eficiente y transparente en los proyectos de infraestructura. La falta de claridad en los procesos contractuales y la demora en la resolución de las controversias legales, socavan la confianza de los inversionistas y dificultan el avance de las obras. La situación en la Variante de San Gil, sirve como un recordatorio de los desafíos que enfrenta Colombia en la ejecución de proyectos de infraestructura y la importancia de tomar medidas para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. Es fundamental que las autoridades competentes fortalezcan los mecanismos de control, promuevan la transparencia y agilicen los procesos de contratación para garantizar el éxito de los proyectos y el desarrollo del país





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