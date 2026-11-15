Inversión $7.500 M para reparar PTAR El Santuario en crisis

La Alcaldía de Piedecuesta destina $7.500 millones para reparar la PTAR El Santuario, que opera al 45% de su capacidad y enfrenta investigaciones por contaminación.

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Santuario en Piedecuesta enfrenta una grave crisis operativa que ha motivado una intervención directa por parte de las autoridades nacionales y locales. La entidad operadora Piedecuestana de Servicios Públicos está bajo escrutinio tras revelar informes oficiales que muestran una capacidad de tratamiento muy por debajo de los estándares legales y de salud pública.

Parálisis operativa de tecnologías críticas

La Corporación Para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, identificó fallas estructurales graves durante inspecciones en septiembre pasado. Las bombas del desarenador están inoperativas, lo que impide la retención adecuada de sólidos. Además, solo funciona un aireador de los seis necesarios para degradar materia orgánica, operando al cincuenta por ciento de su capacidad secundaria.

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Esta limitación técnica afecta el funcionamiento de los reactores de aireación y los tanques decantadores. La saturación en el proceso de extracción y deshidratación de lodos agrava el impacto ambiental negativo en el área metropolitana de Bucaramanga. Los sólidos se vierten frecuentemente a fuentes hídricas sin el tratamiento exigido por la ley.

Reacción institucional y procesos sancionatorios

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible solicitó informes detallados a la Cdmb tras las denuncias de veedores ciudadanos como Óscar Humberto Cote. La Fiscalía y la Procuraduría iniciaron investigaciones para determinar las responsabilidades jurídicas y técnicas frente al incumplimiento normativo. Estos procesos buscan esclarecer los orígenes de las deficiencias y las afectaciones ecológicas.

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La entidad ambiental mantiene un seguimiento riguroso sobre la calidad hídrica del río de Oro. Desde el primer semestre de 2026, se han realizado inspecciones urgentes para exigir un cronograma de obras que corrija las deficiencias detectadas. La articulación interinstitucional busca restaurar la confianza pública en los servicios básicos.

Impacto financiero y compromiso de reparación

La Alcaldía de Piedecuesta anunció una inversión de $7.500 millones para reparaciones y actualizaciones tecnológicas. Esta cifra se suma a los aproximadamente $42.000 millones gastados anteriormente en la construcción y puesta en marcha de la planta hace cerca de una década. Los suscriptores cuestionan públicamente el destino de los recursos recaudados mediante la factura mensual de alcantarillado.

Las cifras operativas muestran un descenso alarmante desde su inicio en 2017. Mientras se prometía tratar el cien por ciento de las aguas sanitarias, en 2025 la planta solo procesó alrededor del cuarenta y cinco por ciento. Esta brecha evidencia la urgencia de las mejoras estructurales para evitar declaratorias de calamidad pública y proteger el ecosistema local.