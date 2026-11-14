Inversión de $255 mil millones en infraestructura vial de Córdoba

El gobierno colombiano anuncia una inversión de $255.000 millones para la vía clave de Córdoba, beneficiando a más de 426.000 personas y conectando municipios clave del departamento.

El presidente Abelardo De La Espriella reveló este viernes 13 de noviembre en Montería un paquete de inversiones de $255.000 millones para la infraestructura vial en Córdoba. Esta iniciativa busca conectar a más de 426.000 personas en la región, priorizando a comunidades históricamente ignoradas por el desarrollo nacional. La estrategia de construcción se extiende más allá de las capitales para incluir a Chinú, Lorica, San Bernardo del Viento, Tuchín, San Andrés de Sotavento, Chimá, Momil, Purísima y cada municipio restante. Colombia necesita garantizar que el progreso llegue a todos los territorios ancestrales y no se concentre exclusivamente en las grandes urbes.

Impacto social en la vía clave de Córdoba

La intervención representa un compromiso directo con las comunidades que han esperado por años el mejoramiento de su conexión vial. El mandatario enfatizó el valor histórico de la carretera como el enlace con el territorio ancestral del pueblo Zenú, un grupo al que deben respeto, reconocimiento y oportunidades. Esta vía no solo es cemento y asfalto, sino el camino hacia Lorica, un municipio patrimonio con rica arquitectura, y la puerta hacia las playas de San Bernardo del Viento. El proyecto facilita el desplazamiento hacia áreas costaneras clave para el turismo y la identidad cultural de la región.

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Perspectivas de agricultores y comerciantes en la zona

El corredor Chinú-Lorica-San Bernardo del Viento ofrece una oportunidad concreta para que agricultores, artesanos, comerciantes y emprendedores accedan a nuevos mercados. Esta conexión permite que los productos locales lleguen a destinos más amplios, fortaleciendo la economía regional. Durante la presentación del proyecto, el presidente resaltó que el desarrollo debe garantizar que el campesino pueda sacar su cosecha sin perderla en el camino. Las familias cordobesas también se beneficiarán al poder moverse con mayor seguridad y eficiencia a través de la región.

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Avances y presupuesto del Instituto Nacional de Vías

A través del Instituto Nacional de Vías (Invías), el departamento cuenta con un paquete de proyectos por $1,32 billones para mejorar la conectividad entre sus municipios. El gobierno promete terminar todas las obras inconclusas durante su mandato para asegurar el flujo económico. La obra en Montería, anteriormente paralizada, fue reactivada con Findeter e Invías. Esta intervención tiene una longitud de 370 metros, una inversión de $108.155 millones y registra un avance del 26% en el puente La Doctrina, ubicado entre Lorica y San Bernardo del Viento. La estructura final tendrá 284 metros y requerirá cerca de $56.000 millones adicionales.

Próximos pasos y obras pendientes en la región

Las obras en Lorica, San Antero y San Bernardo del Viento muestran un avance del 48%, con más de 12 kilómetros de placa huella, un puente y trabajos de drenaje completados. El gobierno prevé iniciar dos intervenciones adicionales en el corto plazo: 13 kilómetros de la variante San Marcos-Ayapel, contratados por $154.000 millones, y los 14 kilómetros pendientes de la vía Santa Lucía-Moñitos, con una inversión anunciada de $98.000 millones. La visita a Montería buscó presentar compromisos reales sobre proyectos regionales, alejándose de las meras promesas políticas. El gobierno asegura que estas acciones concretas transformarán la infraestructura de Córdoba para siempre.