Inversión de 44.000 millones en Bello para reparar vías con programa Escuadrón Tapahuecos

La Alcaldía de Bello inicia obras con $44.000 millones bajo el programa Escuadrón Tapahuecos, iniciando el 9 de noviembre para reparar calles y mejorar la movilidad en la ciudad.

La Alcaldía de Bello ha anunciado oficialmente el inicio de una masiva intervención urbana destinada a reparar la infraestructura vial del municipio. Esta operación, programada para comenzar el lunes 9 de noviembre, tiene como objetivo principal recuperar las calles que se encuentran en estado de abandono y eliminar los huecos que afectan la seguridad de los ciudadanos. La entidad ejecutará esta tarea mediante una inversión significativa de $44.000 millones.

Programa Escuadrón Tapahuecos inicia operaciones

El núcleo de esta iniciativa es el programa llamado 'El Escuadrón Tapahuecos - Manos a la Vía', liderado por la alcaldesa Lorena González Ospina. La autoridad municipal enfatizó que las acciones no se limitarán a cubrir superficialmente las imperfecciones del asfalto. En las zonas donde el deterioro es más severo, se procederá a la renovación completa de los tramos viales. Esta estrategia busca garantizar condiciones óptimas de tránsito para todos los usuarios de la vía, incluyendo conductores de vehículos automotores, motociclistas, ciclistas y peatones.

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Estructura técnica y cuadrillas de trabajo

Para ejecutar los trabajos de manera eficiente, la Alcaldía de Bello ha organizado la logística en tres grupos de trabajo especializados. Dos de estas unidades tendrán la responsabilidad exclusiva de reparar tramos completos de las calles, asegurando una renovación integral del pavimento. El tercer grupo se dedicará exclusivamente a atender los daños puntuales y los huecos en otras vías. Estas cuadrillas contarán con el personal humano y la maquinaria pesada necesaria para retirar el pavimento dañado, preparar la base de la calle y colocar nuevo asfalto.

Sectores prioritarios y selección de vías

Los trabajos de esta semana comenzarán en cuatro sectores específicos seleccionados por la demanda ciudadana. La calle 54, entre las carreras 50 y 50A en el centro de Bello, será una de las primeras intervenciones. En la carrera 49, se trabajarán dos frentes: uno entre el edificio Santa Clara y la Autopista Norte, y otro entre la Autopista Norte y la calle 49. Adicionalmente, la calle 21, ubicada entre las carreras 66 y 69 en el barrio París, recibirá atención inmediata. Esta selección priorizó las quejas reportadas por los habitantes a través de los canales de atención y las redes sociales de la alcaldía.

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Infraestructura social y proyectos complementarios

Además de la reparación de vías, la entidad municipal está ejecutando otros proyectos con una inversión adicional de $90.000 millones, financiados mediante un crédito del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea). Entre estas obras destacan la construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Navarra y la edificación de una nueva sede para la escuela de la vereda La Meneses. También se instalarán cubiertas en los espacios deportivos de las instituciones educativas Josefa Campos, Carlos Pérez Mejía, sede Rosalía, y Villas del Sol.

Impacto futuro y nuevas conexiones viales

La estrategia de mejora urbana incluye la recuperación de quebradas y la construcción de un albergue municipal para animales. Un proyecto de infraestructura clave es la construcción de un puente que conectará La Maruchenga, en Bello, con el barrio Santander, en Medellín. Estas intervenciones buscan elevar la calidad de vida de los habitantes, mejorando simultáneamente el acceso a la educación, la práctica deportiva y la conectividad intermunicipal con la capital antioqueña.