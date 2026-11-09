Inversión de 44.000 millones para rehabilitación de vías en Bello

La Alcaldía de Bello inicia obra de 44.000 millones para reparar calles y mejorar infraestructura mediante el programa Escuadrón Tapahuecos.

La Alcaldía de Bello oficializó el lanzamiento de un ambicioso plan de recuperación vial que contempla una inversión inicial de $44.000 millones. Este presupuesto está destinado a la reparación integral de huecos y a la rehabilitación de tramos viales en condiciones precarias dentro del municipio antioqueño. La iniciativa, conocida como El Escuadrón Tapahuecos - Manos a la Vía, busca transformar la calidad del tránsito para todos los usuarios de las calles locales.

Inauguración y mecanismos de intervención vial

La alcaldesa de Bello, Lorena González Ospina, anunció el inicio oficial de esta nueva etapa de obras el lunes 9 de noviembre. La entidad municipal explicó que la estrategia no se limitará únicamente a la técnica básica de tapar huecos superficiales. En los sectores donde el deterioro de las vías es más evidente y severo, se procederá a la renovación completa de los tramos. El objetivo central es mejorar drásticamente las condiciones de seguridad y comodidad para conductores, motociclistas, ciclistas y peatones que transitan por la zona.

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Para garantizar el cumplimiento eficiente de estas intervenciones técnicas, la administración desplegará una organización operativa estructurada en tres grupos de trabajadores diferenciados. Dos de estos equipos se dedicarán exclusivamente a la reparación de tramos completos de pavimento, mientras que el tercer grupo atenderá los daños puntuales y los baches de menor escala. Las cuadrillas cuentan con la maquinaria pesada y el personal calificado necesario para retirar el pavimento dañado, preparar el terreno y depositar asfalto nuevo.

Sectores prioritarios y origen de la demanda social

Los trabajos de esta semana comenzarán en cuatro sectores específicos identificados con precisión. La intervención incluye la calle 54, entre las carreras 50 y 50A, en el centro de Bello; la carrera 49, entre el edificio Santa Clara y la Autopista Norte; la carrera 49, entre la Autopista Norte y la calle 49; y la calle 21, entre las carreras 66 y 69, en el barrio París. Esta selección de vías priorizadas no es arbitraria, sino que responde directamente a las solicitudes registradas de los habitantes.

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La Alcaldía detalló que la elección de estas calles tuvo en cuenta las denuncias de los vecinos, quienes han reportado los daños recurrentes a través de los canales de atención oficiales de la entidad y sus redes sociales. La entidad municipal agregó que, además de la reparación de las calles, se realizarán arreglos complementarios en puentes y andenes. Estas obras adicionales son parte fundamental del esfuerzo integral para garantizar la movilidad peatonal y vehicular segura en las zonas seleccionadas.

Proyectos complementarios con financiamiento del Instituto Idea

Paralelamente a la rehabilitación vial, la administración anunció la ejecución de otras obras significativas que tendrán una inversión adicional de $90.000 millones. Estos fondos provienen de un crédito gestionado exitosamente con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea). El paquete de proyectos incluye la construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Navarra y la edificación de una nueva sede para la escuela de la vereda La Meneses.

Entre las mejoras en infraestructura educativa, se instalarán cubiertas en los espacios deportivos de las instituciones educativas Josefa Campos, Carlos Pérez Mejía, sede Rosalía, y Villas del Sol. Estos esfuerzos complementarios demuestran la estrategia de la Alcaldía de Bello para mejorar no solo el transporte, sino también los espacios para estudiar, practicar deporte y elevar las condiciones de vida de sus habitantes de manera sostenida y abarcadora.