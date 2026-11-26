ACI-LAC estima que la región requiere USD180.000 millones en infraestructura aeroportuaria hasta 2055. Colombia representa una oportunidad estratégica con una demanda de USD18.000 millones.

América Latina y el Caribe enfrentan la necesidad crítica de destinar inversiones cercanas a los USD180.000 millones en infraestructura aeroportuaria para el período comprendido hasta el año 2055. Según las estimaciones preliminares presentadas por el Consejo Internacional de Aeropuertos para América Latina y el Caribe ( ACI-LAC), Colombia ocupa un lugar central en este panorama, requiriendo aproximadamente USD18.000 millones para modernizar su sistema de transporte aéreo.

Estas proyecciones, expuestas por Rafael Echevarne, director general de ACI-LAC, durante el XXIII Congreso Nacional de la Infraestructura, señalan un horizonte de crecimiento sostenido para la industria. La región movilizó cerca de 800 millones de pasajeros el año pasado y proyecta alcanzar los 1.170 millones en 2035, 1.600 millones en 2045 y cerca de 2.000 millones en los próximos 30 años.

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Estrategia de Infraestructura Aeroportuaria Regional

Colombia representa el 13 % del tráfico de pasajeros de América Latina y el Caribe y el 17 % de su carga aérea, pese a concentrar aproximadamente el 8 % de la población de la región. Esta posición estratégica exige una planificación robusta que evite cuellos de botella. No invertir oportunamente en infraestructura aeroportuaria tiene consecuencias directas sobre la competitividad y el desarrollo económico, según advirtió el directivo de la organización internacional.

El impacto de la falta de capacidad se mide en cifras concretas y urgentes. Por cada millón de pasajeros que no pueden movilizarse debido a restricciones de capacidad aeroportuaria, la región deja de generar aproximadamente 9.500 empleos y USD254 millones en actividad económica. Esta pérdida financiera y laboral subraya la urgencia de los plazos de inversión definidos hasta 2055.

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Participación del Sector Privado y Financiamiento

América Latina y el Caribe se han consolidado como la primera región del mundo en participación privada en la gestión de infraestructura aeroportuaria, medida por el volumen de pasajeros atendidos. Este modelo es fundamental para sostener el crecimiento proyectado. Los ingresos de los aeropuertos provienen de dos grandes fuentes: los aeronáuticos, derivados de tasas por uso de pistas y terminales, y los comerciales, que incluyen tiendas, restaurantes, estacionamientos y publicidad.

De acuerdo con las cifras presentadas por Rafael Echevarne, los ingresos aeronáuticos representan el 54 % de los ingresos aeroportuarios a nivel mundial. En contraste, en América Latina y el Caribe alcanzan el 64 %. Esta diferencia estructural resalta la dependencia financiera de las tarifas de operación frente a otros mercados globales y la necesidad de equilibrar la carga económica.

Gestión de Tasas y Desarrollo Económico

Frente al debate sobre las tasas aeroportuarias, ACI-LAC explicó que estas representan el 5,5 % de los costos operativos de las aerolíneas en América Latina y el Caribe, ubicándose en el noveno lugar entre 12 rubros analizados. Para contextualizar, el combustible y el aceite representan el 29,1 % de esos costos, siendo la carga financiera más significativa para las transportistas aéreas.

Las tasas de conexión están contempladas en la regulación internacional y son habituales en diferentes regiones del mundo. Sin embargo, la regulación debe ser flexible para no frenar la innovación. La necesidad de diseñar contratos aeroportuarios que respondan a las transformaciones de la industria, sin convertirse en limitaciones, es clave para la sostenibilidad del sector.

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Plazo y Proyección de Inversión

Como referente de buenas prácticas, se mencionó el modelo de concesiones de México, donde cada cinco años se presenta un plan maestro de desarrollo aeroportuario. Este mecanismo permite revisar y aprobar las necesidades de expansión de terminales, pistas y equipos, de acuerdo con la evolución de la demanda. Esta flexibilidad contractual es esencial para alinear la oferta de infraestructura con los 2.000 millones de pasajeros proyectados para 2055.