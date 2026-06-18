Inversión histórica de regalías impulsa el desarrollo educativo y vial en el Caribe colombiano

El Caribe colombiano recibe más de 7,7 billones de pesos en inversiones de regalías para educación y transporte, con proyectos estratégicos en Barranquilla, Bolívar y Cesar que buscan reducir brechas y fomentar el desarrollo equitativo bajo el liderazgo del presidente Gustavo Petro.

El Caribe colombiano, especialmente Barranquilla y el departamento de Bolívar, está experimentado una transformación significativa gracias a una inversión histórica de regalías que supera los 7,7 billones de pesos durante el último bienio.

Este flujo de recursos, impulsado por el gobierno nacional bajo el liderazgo del presidente Gustavo Petro, se dirige hacia obras estratégicas en infraestructura productiva, transporte y educación, con el objetivo de sentar las bases para un futuro próspero y equitativo en la región. La directora de Planeación Nacional, Natalia Irene Molina Posso, explicó que estas inversiones forman parte de una política más amplia que busca articular los diferentes niveles de gobierno, optimizar las fuentes de financiación y priorizar los planes de desarrollo territorial.

El Sistema General de Regalías (SGR), vigente desde 2012, ha aprobado un total de 36.289 proyectos por más de 121 billones de pesos, pero bajo la administración actual se ha acelerado su ritmo: más de 13.556 proyectos por 50,4 billones de pesos, lo que representa cerca del 37% de toda la historia del sistema en un solo periodo. Esta concentración de effort refleja un cambio en el enfoque, orientado a proyectos de mayor escala y con un impacto regional más significativo.

Además, a través del OCAD PAZ se han aprobado 524 proyectos por 5,5 billones de pesos en municipiosPDET, destinados a las zonas más afectadas por el conflicto armado, lo que demuestra un compromiso con la paz territorial. En el Caribe, la asignación de 1,3 billones de pesos para 1.300 proyectos durante 2025-2026 evidencia una apuesta clara por la educación y el transporte. La inversión en infraestructura educativa asciende a 1,2 billones, mientras que el transporte recibe 3,3 billones.

En Barranquilla y Bolívar, se prioriza la construcción y adecuación de instituciones educativas, dotándolas de tecnología y mejorando las condiciones para el aprendizaje. Un ejemplo destacado es el Coliseo de Ferias del Norte, en la vía Turbaco-Arjona, ya finalizado con una inversión total de 19.079 millones de pesos, de los cuales el SGR aportó 11.280 millones.

Este espacio, que cuenta con 3,1 hectáreas y una expansión potencial de 1 hectárea adicional, busca fortalecer la comercialización agropecuaria y el desarrollo económico local. Paralelamente, en el departamento del Cesar se aprobaron 170.691 millones de pesos para obras viales, que intervendrán 29,07 kilómetros de red terciaria en Valledupar y La Paz, beneficiando a más de 600.000 habitantes de Cesar y La Guajira.

Esta mejora en la conectividad no solo dinamizará el transporte de bienes y personas, sino que también promoverá la agricultura, el comercio y la generación de empleo, alineándose con la visión de desarrollo equitativo del presidente Petro. El gobierno también ha destinado 14,4 billones de pesos a proyectos en ambiente y ciencia, distribuidos en 4.335 iniciativas.

De estos, 5,1 billones se asignaron a Ambiente y Desarrollo Sostenible para 1.925 proyectos, con 2,3 billones ya ejecutados en restauración de ecosistemas, ordenamiento territorial y protección de fuentes hídricas. Asimismo, 835 proyectos en Ciencia, Tecnología e Innovación por 5,1 billones de pesos, con 1,9 billones ejecutados en investigación aplicada, infraestructura tecnológica y formación científica regional. Estos esfuerzos buscan construir un ecosistema de conocimiento que sostenga el desarrollo regional a largo plazo.

No obstante, la directora de Planeación Nacional reconoció que persisten cuellos de botella estructurales, identificados en tres zonas críticas del ciclo de proyecto: la formulación débil, con inconsistencias en la Matriz de Marco Lógico, presupuestos sin soporte técnico y objetivos desconectados de las necesidades territoriales; la ejecución ineficiente; y el seguimiento insuficiente. Para enfrentar estos desafíos, el gobierno ha promovido pactos territoriales que buscan fortalecer las capacidades locales y garantizar que los proyectos tengan un impacto real y sostenible, priorizando iniciativas de mayor escala que trasciendan lo municipal y generen beneficios regionales concretos





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