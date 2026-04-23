Inversión Histórica Transforma la Localidad 2 de Cartagena

La Localidad 2 de Cartagena, tradicionalmente afectada por la pobreza, recibe la mayor inversión en infraestructura de la ciudad, con más de 471.005 millones de pesos destinados a 245 obras.

La Localidad 2 de Cartagena , una zona históricamente marcada por la pobreza y el rezago social, está experimentando una transformación sin precedentes gracias a una inversión masiva en infraestructura.

Con una inyección de más de 471.005 millones de pesos y un total de 245 obras en ejecución y finalizadas, esta localidad se ha convertido en el principal foco de atención del gobierno distrital. Esta ambiciosa iniciativa se enmarca dentro del Plan de Desarrollo 2024-2027, denominado “Cartagena, Ciudad de Derechos”, cuyo objetivo primordial es reducir las desigualdades y elevar la calidad de vida de los miles de habitantes que residen en esta área.

La administración del alcalde Dumek Turbay ha enfatizado su compromiso con el desarrollo equitativo de todas las localidades de la ciudad, pero ha reconocido la necesidad imperante de priorizar la Localidad 2 debido a las décadas de abandono y las carencias estructurales que han afectado a sus comunidades. El impacto de estas inversiones se extiende a diversos sectores, abordando problemáticas históricas en áreas como infraestructura básica, saneamiento, educación y oportunidades de empleo.

La magnitud de la inversión y el número de proyectos demuestran un cambio significativo en la estrategia de desarrollo urbano de Cartagena, enfocándose en la inclusión social y la mejora de las condiciones de vida de sus ciudadanos más vulnerables. La ejecución de estas obras no solo busca solucionar problemas inmediatos, sino también sentar las bases para un crecimiento sostenible y una mayor prosperidad en el largo plazo.

Se espera que esta transformación tenga un efecto multiplicador en la economía local, generando empleo, atrayendo inversiones y fortaleciendo el tejido social de la comunidad. Según datos del Centro de Estudios Territoriales de la Secretaría de Planeación, la Localidad 2 alberga a más de 360.000 personas, lo que la convierte en la más poblada de Cartagena.

Sectores como Olaya Herrera, El Pozón, La Candelaria, Boston, La Esperanza y Fredonia, junto con los corregimientos de Bayunca, Tierra Baja, Puerto Rey y Arroyo Grande, han sufrido durante años las consecuencias de la falta de inversión y la ausencia de políticas públicas efectivas. La carencia de servicios básicos, la infraestructura deficiente y la limitada oferta educativa y laboral han perpetuado un ciclo de pobreza y exclusión social.

Sin embargo, la actual administración ha decidido romper con esta dinámica histórica, destinando recursos significativos para abordar estas problemáticas de raíz. Entre los proyectos más destacados se encuentra la construcción del sistema de alcantarillado sanitario en Bayunca y Pontezuela, una obra crucial para mejorar las condiciones de salubridad y prevenir enfermedades en una población de al menos 26.000 personas.

Además, se están llevando a cabo intervenciones en instituciones educativas como la Institución Educativa de Fredonia, los colegios Jorge Artel, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, María Reina, Arroyo Grande, Pedro Romero y Puerto Rey, con el objetivo de mejorar la calidad de la educación y brindar un entorno de aprendizaje más adecuado para los estudiantes. La inversión en infraestructura deportiva y recreativa también es una prioridad, con la construcción del Coliseo del Norte en Tierra Baja, el Centro Deportivo de Bayunca, el escenario recreo-deportivo de Manzanillo y la mejora de la Villa Olímpica.

La rehabilitación de la infraestructura vial es otro componente fundamental de este plan de desarrollo, con proyectos como la rehabilitación del circuito vial del norte, el acceso a Tierra Baja y el programa “Vías para la felicidad” en sectores como El Pozón, La Candelaria, Boston, la avenida Pedro Romero y La Boquilla. Estas obras no solo mejorarán la movilidad y la conectividad de la localidad, sino que también facilitarán el acceso a servicios básicos y oportunidades económicas.

Además de estas intervenciones, se están realizando obras en el sector salud, se están recuperando caños y canales para mejorar el drenaje y prevenir inundaciones, se están fortaleciendo las bibliotecas públicas, se están adecuando parques y zonas verdes para promover el esparcimiento y la convivencia comunitaria, se están mejorando las estaciones de Policía para garantizar la seguridad ciudadana y se están implementando programas de vivienda para brindar un techo digno a las familias más necesitadas. El alcalde Dumek Turbay ha expresado su convicción de que el progreso y el desarrollo no deben ser negados a ningún sector de la ciudad, especialmente a aquellos que han sido históricamente marginados.

Por su parte, el secretario de Planeación, Emilio Molina Barboza, ha destacado que estas inversiones responden a una visión de ciudad más equitativa, con un impacto positivo en la educación, la salud, los servicios públicos y la recreación. Además de mejorar la calidad de vida de los habitantes, estas obras han dinamizado la economía local, generando empleo y fortaleciendo las actividades productivas de la zona.

La transformación de la Localidad 2 se presenta como un ejemplo de cómo la inversión estratégica y la planificación integral pueden contribuir a cerrar brechas sociales y construir una ciudad más justa e inclusiva





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