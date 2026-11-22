Antioquia impulsa un nuevo eje económico de US$2.300 millones en el Magdalena Medio y Nordeste. Proyectos mineros y viales conectarán regiones clave hasta 2027.

Una transformación económica sin precedentes está remodelando el mapa empresarial de Antioquia con la construcción de un nuevo corredor productivo. Esta iniciativa, que abarca las subregiones del Magdalena Medio y el Nordeste antioqueño, concentra inversiones estimadas por alrededor de US$2.300 millones hasta 2027. Este capital refleja el potencial emergente de dos territorios que ganan protagonismo económico, con una cifra equivalente a tres veces el costo de Puerto Antioquia.

Proyectos estratégicos definen la nueva dinámica

El epicentro de esta dinámica se ubica en el triángulo conformado por Puerto Berrío, San José del Nus y Vegachí. En este espacio convergen proyectos de compañías como Gramalote, Agrícola La Sierra, Antioquia Gold y Cemex. Además, las concesiones Vías del Nus, Autopistas del Magdalena y Conexión Norte estructuran la infraestructura necesaria. La minería, la industria cementera y los proyectos forestales y agroindustriales configuran un corredor capaz de conectar la producción regional con los mercados nacionales e internacionales.

Also read Anthropic debuta en Wall Street y alcanza una valoración cercana a los US$2 billones

Conectividad y logística como motores clave

Daniela Soto, presidenta de la Cámara de Comercio del Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño, enfatiza que estas dos subregiones atraviesan una oportunidad de transformación económica impulsada por la conectividad. El desarrollo vial marca un antes y un después en términos de oportunidades, complementado por la ubicación estratégica y la infraestructura disponible. La llegada de las vías 4G modificó las condiciones de acceso, abriendo posibilidades para instalar operaciones industriales y movilizar mercancías eficientemente.

Gramalote lidera el desarrollo minero regional

Uno de los proyectos de mayor dimensión económica es Gramalote, ubicado en San Roque. Esta iniciativa contempla una inversión estimada de US$740 millones durante su etapa de construcción. Óscar Ignacio Saldarriaga Jaramillo, gerente de Gramalote Colombia, informó que hasta 2026 se han invertido alrededor de US$550 millones en estudios, ingeniería, gestión ambiental y actividades preparatorias. La mina está diseñada para una vida útil de 11 años y la planta de procesamiento de 13 años.

Advertisement

Impacto laboral y desafíos regulatorios

La entrada en construcción de Gramalote está condicionada a la aprobación de modificaciones de la licencia ambiental por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla). También se requiere la aprobación del Plan de Trabajo y Obras por parte de la Agencia Nacional de Minería y la culminación del proceso de reasentamiento. Durante la construcción se podrían generar hasta 2.000 puestos de trabajo directos y alrededor de 6.000 indirectos, consolidando el desarrollo económico local.

Contribución de Antioquia Gold a la región

Antioquia Gold aporta al ecosistema con una operación minera subterránea que incluye los proyectos Guayco y Guayabito. Jónnathan Osorio Pineda, gerente país de la compañía, destacó que la empresa ha invertido más de US$140 millones en la construcción de las minas y su planta de procesamiento. La operación genera alrededor de 1.100 empleos directos e indirectos, con cerca de 60% correspondiendo a trabajadores del área de influencia.

Visiones de largo plazo y desarrollo sostenible

Desde ProAntioquia consideran que la principal ventaja competitiva reside en articular recursos naturales y proyectos empresariales bajo una visión territorial de largo plazo. La entidad advierte que el desafío es superar modelos limitados al comercio local para avanzar hacia industrias especializadas. La compañía reportó 205 empresas locales vinculadas a su estrategia, que reúnen alrededor de 750 empleos, de los cuales 25% son ocupados por mujeres.