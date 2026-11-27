El terremoto del 10 de agosto y el déficit fiscal del 9% enfrentan a Colombia con un gasto reconstrucción superior a $30 billones, limitando el crecimiento del PIB al 3% en 2027 según analistas.

La economía de Colombia enfrenta un escenario crítico para el crecimiento futuro, ya que mantener los niveles actuales de inversión cerca del 17% del PIB dificultará alcanzar tasas superiores al 2% o 3% para 2027. Esta proyección contrasta con la realidad histórica del país, que antes de 2019 registró tasas de inversión superiores al 22% y un crecimiento económico por encima del 4%. Desde la pandemia, alcanzar esos umbrales de desarrollo se ha convertido en un anhelo lejano para las autoridades y expertos.

Dilema del terremoto y reconstrucción

El terremoto del 10 de agosto plantea un dilema fundamental: invertir para crecer económicamente o destinar recursos a la reconstrucción. Este escenario se agrava porque el costo de la reconstrucción aumenta exponencialmente con el paso de los días, complicando las finanzas públicas. La entidad Solunion Colombia estima que reparar las zonas afectadas podría superar los $30 billones, una cifra abrumadora para un país que ya enfrenta un déficit fiscal cercano al 9% del PIB.

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Las empresas que aún no han logrado recuperar su capacidad de operación verán profundizadas sus dificultades, incluso si la reconstrucción genera nueva demanda en algunos sectores. La carga financiera es considerable, especialmente cuando el margen del Estado para asumir nuevas presiones de gasto público es extremadamente limitado tras la crisis sanitaria y el desastre natural.

Posiciones de expertos en el foro

Durante el Gran Foro Visión Estratégica 2027, organizado por El Colombiano en la Cámara de Comercio de Medellín, los especialistas debaten sobre la viabilidad de la Ley de Rescate Económico presentada por el Gobierno. María Soledad Mosquera, Country Lead de S&P Global en Colombia, afirma que la calificación de riesgo del país se ha visto afectada por el terremoto, obligando al Estado a elegir entre crecimiento y reconstrucción. Para Mosquera, la ley busca estabilizar la deuda y atraer inversión sin deteriorar la salud crediticia.

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Julio César Romero, economista jefe de Corficolombiana, coincide en que la reforma fiscal es ambiciosa y necesaria. Romero señala que la propuesta pretende recuperar cerca de 2,4 puntos del PIB para 2027 y 4,4 puntos para 2030. Este esfuerzo es significativo si se compara con las reformas de los últimos veinte años, las cuales recaudaron un punto del PIB en promedio cada una.

Riesgos de recesión y confianza

Alejandro Reyes, economista jefe del BBVA Research, advierte que el costo de no implementar estas reformas podría ser mayor, especialmente con el tiempo en contra. La crisis fiscal de las finanzas públicas exige una atención inmediata para evitar una recesión económica inminente en 2028. Según Reyes, la urgencia del momento requiere soluciones a la altura del reto para estabilizar el entorno macroeconómico.

Luis Diego Monsalve, exembajador ante China, destaca que la clave para avanzar es ganar y recuperar la confianza de los inversores. Para lograr un desarrollo empresarial sostenible y generar empleo, es crucial priorizar proyectos que salvaguarden la estabilidad económica. La efectividad de la implementación de la ley dependerá de la capacidad del Gobierno para generar credibilidad y dirigir los recursos hacia los sectores productivos más eficientes.