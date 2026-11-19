Los usuarios de la plataforma trii adquirieron 5,5 millones de dólares en acciones de Nvidia entre el 5 y el 18 de noviembre de 2026, contrarrestando la caída bursátil con compras masivas.

Los inversionistas en Colombia demostraron una confianza inquebrantable en el gigante tecnológico durante una fase de volatilidad en Estados Unidos. Entre el 5 y el 18 de noviembre de 2026, los usuarios de la plataforma trii ejecutaron compras netas por un valor aproximado de US$5,5 millones en acciones de Nvidia. Esta decisión se tomó en medio de una caída significativa del precio de la acción en Wall Street, lo que generó un saldo neto positivo destacado por la plataforma.

Análisis de volumen y nuevos participantes en la plataforma

La plataforma trii reportó un incremento drástico en la actividad de compra durante estas dos semanas específicas. El monto diario promedio de las transacciones fue 11,5 veces superior al registrado durante todo el mes de octubre. Este dato evidencia un cambio estructural en las operaciones de los usuarios, que pasaron de una actividad moderada a un ritmo de adquisición acelerado. La información recabada abarca órdenes ejecutadas tanto en el mercado colombiano, utilizando pesos colombianos, como directamente en la bolsa de Estados Unidos mediante el uso de dólares estadounidenses.

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Un componente fundamental de este flujo de capital fue la entrada de compradores nuevos al mercado de valores. Según los datos de la plataforma, el 58 % de los individuos que adquirieron acciones de Nvidia lo hicieron por primera vez a través de este aplicativo. La mayoría de estos compradores, casi seis de cada diez, no habían comprado previamente títulos de esta compañía tecnológica mediante la interfaz de trii. Este fenómeno indica que la caída del precio actuó como un catalizador para atraer a nuevos inversionistas al ecosistema de la inteligencia artificial.

Estrategia de capitalización y reasignación de activos

El comportamiento de los inversores reveló una estrategia clara de concentración de capital y reasignación de cartera. La plataforma identificó que muchos usuarios vendieron participaciones en otras grandes tecnológicas para financiar sus compras en Nvidia. El flujo neto conjunto de Amazon, Meta y Apple pasó de un saldo positivo de US$393.000 en octubre a uno negativo de US$492.000 durante el período de noviembre analizado. Esta inversión en la pérdida de otros activos sugiere una apuesta unilateral por el líder del sector de semiconductores.

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Dos de cada diez compradores financiaron sus adquisiciones exclusivamente mediante la venta de otras acciones de su portafolio. Aunque este grupo representa una minoría de los participantes totales, concentró el 44 % del monto total comprado. Las operaciones de este segmento mostraron promedios cercanos a US$4.400 por transacción. En contraste, el resto de los movimientos incorporó recursos adicionales externos, lo que demuestra un interés particularmente concentrado en Nvidia y no en el conjunto de fabricantes de chips en general.

Fuentes de financiamiento y contexto institucional de Nvidia

El origen de los fondos utilizados para estas operaciones fue otro indicador clave para entender el optimismo del mercado local. Según la plataforma, el 71 % de los compradores de Nvidia utilizó dinero nuevo, definido como depósitos realizados entre el 2 y el 18 de noviembre. Este porcentaje permite diferenciar a quienes aportaron capital fresco de aquellos que simplemente rotaron su liquidez existente. La relación de compras por cada dólar vendido fue de US$5,9, una cifra muy superior a la de octubre, cuando por cada dólar vendido se adquirían dos dólares.

Estas decisiones de inversión se tomaron en un contexto institucional complejo para la empresa estadounidense. La salida de Jensen Huang de su cargo ejecutivo generó especulación sobre los resultados financieros, el nombramiento de un nuevo director ejecutivo y la presión ejercida por el Congreso de los Estados Unidos. A pesar de estos rumores de crisis en Wall Street, la reacción de los colombianos fue de compra agresiva. Juan Martín Murillo Herrera, mencionado en otros contextos laborales, no tiene relación directa con estos datos financieros pero resalta la importancia del manejo del estrés en la toma de decisiones económicas.

Las compañías AMD, TSMC y Broadcom registraron movimientos limitados en comparación con la actividad observada en Nvidia. Esto confirma que los inversionistas no estaban diversificando su exposición al sector tecnológico, sino seleccionando específicamente un activo. La plataforma analizó estas órdenes ejecutadas por sus clientes en Colombia, utilizando como período de comparación las operaciones realizadas entre el 1 de octubre y el 4 de noviembre. Esta comparación temporal valida que el evento no fue una anomalía estacional, sino una reacción específica a los movimientos de precios y noticias corporativas de noviembre de 2026.