Investigación a Interventor y Exsuperintendenta de Nueva EPS por Irregularidades

La Procuraduría y el Ministerio Público investigan a Jorge Iván Ospina, interventor de Nueva EPS, y a Luz María Múnera, exsuperintendenta ad hoc, por presuntas irregularidades en la intervención de la EPS y el nombramiento de Ospina. Se cuestiona el cumplimiento de requisitos y el debido proceso administrativo.

El Ministerio Público ha iniciado un proceso de investigación contra Luz María Múnera , exsuperintendenta ad hoc de la entidad de salud más grande de Colombia, Nueva EPS.

Paralelamente, la Procuraduría General de la Nación ha abierto un proceso disciplinario contra Jorge Iván Ospina, actual interventor de Nueva EPS, y la mencionada Múnera, debido a presuntas irregularidades en la designación del exalcalde Ospina como agente especial del Gobierno para la EPS. La investigación se centra en si Ospina cumplía con los requisitos necesarios para asumir dicho cargo, y si el proceso de intervención y prórroga de la medida se realizó conforme al debido proceso administrativo.

Un informe de la agencia sanitaria, de diecinueve páginas, ha sido clave en el inicio de estas investigaciones, denunciando posibles fallas en el nombramiento de Ospina y en las decisiones que llevaron a extender la intervención forzosa de Nueva EPS. La Superintendencia Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud advirtió que el proyecto de resolución presentado por Múnera se apartaba del principio de debido proceso administrativo y desconocía lo dispuesto en el proceso de control.

La falta de un acto administrativo que sustentara la prórroga de la intervención ha sido otro punto crítico señalado por la Procuraduría. La situación de Nueva EPS ha generado preocupación debido a su gran número de afiliados, superando los once millones de usuarios.

Según el observatorio Así Vamos en Salud, la EPS ha experimentado un aumento significativo en el número de reclamos, alcanzando el tercer lugar a nivel nacional con un 56,8% de quejas, solo superada por Famisanar y SOS, aunque estas últimas atienden a una base de usuarios considerablemente menor. La intervención de Nueva EPS, ordenada a través de la Resolución 2026100000003814-6, se basó en las recomendaciones del Comité de Medidas Especiales, incluyendo la toma de posesión de bienes y la intervención administrativa forzosa.

Sin embargo, las advertencias de la Superintendencia de Salud sobre la falta de requisitos en el perfil de Ospina y la ausencia de un debido proceso administrativo han puesto en tela de juicio la legalidad y la idoneidad de la intervención. La Procuraduría investiga si la instrumentalización de niños en las protestas emberá en Bogotá está relacionada con el caso. Eljach ha solicitado a la Fiscalía investigar este aspecto.

El caso de Nueva EPS se enmarca en un contexto más amplio de crisis en el sistema de salud colombiano, con crecientes quejas de los usuarios y un debate público sobre la gestión de las EPS intervenidas por el Gobierno. La Procuraduría deberá determinar si las decisiones adoptadas por Ospina y Múnera constituyen faltas disciplinarias, y si se vulneraron los derechos de los afiliados.

La investigación también busca esclarecer si existió una manipulación de los procesos administrativos para favorecer ciertos intereses o si se actuó de manera negligente en la gestión de la EPS. El futuro de Nueva EPS, y el acceso a la salud de sus millones de afiliados, dependen en gran medida de los resultados de esta investigación y de las medidas que se adopten para garantizar la estabilidad y la transparencia en la gestión de la entidad.

La situación ha generado incertidumbre entre los usuarios y ha puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión en el sector salud





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