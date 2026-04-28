Investigación a Lili Pink: Incautación por Lavado de Activos y Contrabando

La Fiscalía General de la Nación ordenó la incautación de activos de la marca de ropa Lili Pink, investigada por presuntos casos de lavado de activos y contrabando. La investigación revela conexiones societarias complejas y movimientos de capital sospechosos.

Funcionarios de la Sociedad de Activos Especiales ( SAE ) han estado dedicando numerosas horas a inventariar la lencería, los accesorios y la ropa deportiva de decenas de tiendas pertenecientes a la conocida marca Lili Pink , siguiendo una orden de incautación emitida por la Fiscalía General de la Nación.

Las investigaciones preliminares sugieren que la popular cadena de ropa, con presencia también en Ecuador, Venezuela y México, podría estar involucrada en actividades de lavado de activos y contrabando. Una investigación exhaustiva realizada por EL TIEMPO ha revelado que la marca está estrechamente vinculada a la empresa Fast Moda S.A. S., constituida el 25 de junio de 2020 en Bogotá, y cuya representante legal es Lorena Bernal Castro.

Según la documentación oficial, la marca declara activos por un valor de 295 mil millones de pesos, y las autoridades están verificando si las empresas Innova Quality S.A. S. y Pink Life S.A. S. operan como franquicias dentro de la misma línea de negocio. Durante el año 2024, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) realizó varios hallazgos significativos relacionados con 19.703 bultos que contenían confecciones, telas, productos misceláneos y polipropileno.

Estos bultos fueron encontrados en un almacén y posteriormente incautados. En ese momento, Lorena Bernal Castro calificó la aprehensión de la mercancía de Lili Pink como injusta y anunció que la compañía interpondría los recursos legales correspondientes. Entre estos recursos, se presentó una tutela contra la DIAN, alegando violaciones al debido proceso y a la libertad de empresa, pero esta acción legal fue denegada.

Documentos a los que tuvo acceso EL TIEMPO revelan que el único accionista de Fast Moda es Bestsea Blue S.A. , una empresa constituida en noviembre de 2020 en la ciudad de Panamá con un capital inicial de 10 mil dólares.

Sin embargo, registros que datan de septiembre de 2025 indican que el capital de esta empresa aumentó considerablemente, alcanzando los dos millones de dólares. Danilo Enrique Adames Adames figura como el director de Bestsea Blue S.A. La investigación también ha descubierto un rastro societario anterior: antes de ser adquirida por Bestsea Blue, la empresa Fast Moda S.A. S. fue originalmente constituida el 25 de junio de 2020 por la empresa panameña Malta Blue S.A.

, con un capital de 10 millones de pesos. Además del proceso penal en curso en la Fiscalía, la representante legal de Fast Moda, Lorena Bernal Castro, ha estado involucrada en varias acciones legales para proteger a la DIAN, al Ministerio de Defensa e incluso a la Dirección de Investigación Judicial (DIJIN). La marca también enfrenta expedientes administrativos relacionados con la instalación irregular de pancartas publicitarias.

Al cierre de esta edición, la incautación de la marca y su mercancía continuaba en curso. Lili Pink emitió un comunicado en el que afirmaba estar atendiendo un proceso administrativo ante entidades legales y regulatorias, gestionado de manera directa y responsable por su equipo.

En el comunicado, la empresa señaló que ha colaborado con las autoridades en las actuaciones formales que se han llevado a cabo y que está trabajando en coordinación con sus asesores legales para garantizar el adecuado manejo de la situación dentro del marco legal. Finalmente, la empresa hizo un llamado a las autoridades competentes, la Fiscalía General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), para que protejan la marca colombiana, que durante más de 20 años se ha consolidado como un referente nacional e internacional, generando miles de empleos directos e indirectos.

La empresa enfatizó la importancia de salvaguardar su legado y garantizar la estabilidad laboral de sus colaboradores mientras avanza con responsabilidad en las instancias legales necesarias para recuperar el control de la empresa





ELTIEMPO / 🏆 2. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lili Pink Lavado De Activos Contrabando Fiscalía SAE Fast Moda S.A.S. Lorena Bernal Castro Panamá DIAN

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CTI adelanta operativos en tiendas Lili Pink por caso de lavado de activos y contrabandoLa Fiscalía confirmó que en desarrollo de las investigaciones también fueron emitidas órdenes de captura contra presuntos implicados con estas actividades ilícitas.

Read more »

CTI de la Fiscalía adelanta procedimientos de extinción de dominio en locales de Lili PinkBlu Radio es una emisora de radio colombiana que se destaca por su enfoque en noticias y actualidad. Reconocida por su cobertura objetiva y análisis profundo, Blu Radio ha ganado una sólida reputación en el ámbito de los medios de comunicación en Colombia.

Read more »

Fiscalía allana más de 300 tiendas Lili Pink en Colombia por lavado de activosLas diligencias, lideradas por la Fiscalía General de la Nación, incluyen allanamientos a más de 300 establecimientos comerciales de la marca.

Read more »

Fiscalía inicia extinción de dominio a bienes de Lili Pink por presunto lavado de activosLa SAE asumirá el control de los activos incautados mientras las autoridades confirman capturas por delitos vinculados a actividades de contrabando.

Read more »

Lili Pink pide proteger su marca tras operativos de la Fiscalía por presunto contrabando textilLa empresa solicitó a las autoridades salvaguardar la marca y los empleos, luego de los operativos de extinción de dominio que afectan varios establecimientos.

Read more »

Lili Pink: cuántas sucursales y empleados tiene y en qué negocios se mueveLili Pink, la famosa marca colombiana de ropa íntima, ha dado de qué hablar en las últimas horas, pero no por su presencia a nivel internacional, sino por los operativos que realizó el CTI de la Fiscalía en algunos establecimientos del país.

Read more »