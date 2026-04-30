Investigación a Lili Pink: SAE y Ministerio de Trabajo Evalúan Condiciones Laborales

La Sociedad de Activos Especiales y el Ministerio de Trabajo analizarán la situación laboral de los empleados de Lili Pink en medio de la investigación por lavado de activos y contrabando. Se han incautado centenares de bienes de la empresa.

La investigación en curso contra la marca de lencería Lili Pink , relacionada con presuntos delitos de lavado de activos y contrabando, ha desencadenado una serie de acciones coordinadas entre la Sociedad de Activos Especiales ( SAE ) y el Ministerio de Trabajo.

Estas acciones tienen como objetivo principal evaluar y salvaguardar las condiciones laborales de los empleados de la compañía, en el marco del proceso judicial que se está llevando a cabo. La SAE ha confirmado su apoyo al proceso liderado por la Fiscalía General de la Nación, que ha desplegado operativos a nivel nacional a través del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

Estos operativos se centran en la extinción de dominio, es decir, la confiscación de bienes obtenidos ilícitamente, y en la captura de individuos vinculados a redes criminales. La magnitud de las acciones es considerable, con medidas que afectan a centenares de bienes, incluyendo establecimientos comerciales, propiedades inmobiliarias y vehículos, todos ellos presuntamente pertenecientes a una misma entidad vinculada al caso Lili Pink.

Los operativos se están ejecutando simultáneamente en diversas ciudades del país, combinando la ocupación de activos con el cumplimiento de órdenes judiciales emitidas por las autoridades competentes. Esta situación genera incertidumbre entre los trabajadores de la empresa y pone de manifiesto la importancia de garantizar sus derechos en medio de este proceso legal.

La SAE, como administradora del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO), asumirá la administración de los bienes incautados una vez que la Fiscalía haya completado las diligencias correspondientes. La gestión de estos activos se basará en un diagnóstico exhaustivo que abarcará aspectos financieros, contables, contractuales y productivos de la empresa, con el fin de determinar el plan más adecuado para su futuro.

La preocupación por el bienestar de los empleados de Lili Pink ha llevado a la SAE a establecer una estrecha colaboración con el Ministerio de Trabajo. Se han llevado a cabo reuniones entre representantes de ambas entidades para analizar la situación laboral de los trabajadores y diseñar medidas que protejan sus derechos.

Esta colaboración se extiende a la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, a quienes se les ha solicitado su acompañamiento para verificar el estado actual de la sociedad y asegurar la transparencia en todo el proceso. La SAE se compromete a garantizar que la administración de los bienes incautados se realice de manera responsable y eficiente, buscando preservar el valor de los activos y maximizar su potencial para contribuir a la rehabilitación y la inversión social.

La complejidad del caso exige una coordinación interinstitucional efectiva y una atención constante a las necesidades de los trabajadores afectados. La transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales en la gestión de los activos incautados, con el objetivo de evitar cualquier tipo de irregularidad y garantizar que los recursos se utilicen en beneficio de la sociedad.

La SAE está trabajando en estrecha colaboración con las autoridades competentes para asegurar que el proceso se desarrolle de acuerdo con la ley y que se protejan los derechos de todas las partes involucradas. La situación de Lili Pink es un claro ejemplo de la importancia de combatir el lavado de activos y el contrabando, y de fortalecer los mecanismos de control para prevenir la comisión de estos delitos.

Lili Pink, una marca con más de dos décadas de presencia en el mercado colombiano, ha ganado notoriedad en los últimos años gracias a sus productos y a su estrategia de comercialización. Sin embargo, su reciente vinculación a una investigación por presuntos delitos económicos ha generado un impacto significativo en su imagen y en su reputación. El precio de sus productos, que ha sido objeto de debate en diferentes ciudades del país, también ha contribuido a su visibilidad pública.

La investigación en curso ha puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer los controles sobre las empresas y de garantizar el cumplimiento de las normas legales en materia de lavado de activos y contrabando. La SAE, como entidad encargada de administrar los bienes incautados, tiene un papel fundamental en este proceso. Su objetivo es no solo preservar el valor de los activos, sino también utilizarlos para financiar proyectos de rehabilitación e inversión social.

La colaboración con el Ministerio de Trabajo, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República es esencial para garantizar la transparencia y la eficiencia en la gestión de los bienes incautados. La situación de Lili Pink es un recordatorio de que ninguna empresa está por encima de la ley y de que la lucha contra el crimen organizado es una tarea que requiere el compromiso de todos los sectores de la sociedad.

El futuro de la marca Lili Pink es incierto, pero la SAE se compromete a trabajar en estrecha colaboración con las autoridades competentes para asegurar que el proceso se desarrolle de manera justa y transparente





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