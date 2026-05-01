Investigación al Candidato Cepeda por Financiación de Campaña

El CNE abre indagación preliminar contra Iván Cepeda por presuntas irregularidades en los aportes a su campaña durante la consulta del Pacto Histórico, involucrando a la empresa Samat Publicidad S.A.S.

El Consejo Nacional Electoral ( CNE ) ha iniciado una investigación preliminar exhaustiva contra el candidato presidencial Iván Cepeda , enfocándose en la transparencia y legalidad de la financiación de su campaña durante la consulta interna del Pacto Histórico , celebrada el 26 de octubre de 2025.

Esta indagación se deriva de denuncias presentadas por ciudadanos y el senador Jota Pe Hernández, quienes expresaron preocupaciones sobre posibles irregularidades en los aportes recibidos por la campaña de Cepeda. La investigación se centra en la recepción de recursos significativos, específicamente $609.399.000 provenientes de la empresa Samat Publicidad S.A. S., y $116.151.000 adicionales aportados por su representante legal, Javier Antonio Pérez Páez. Un aspecto crucial de la investigación radica en el estatus de Samat Publicidad S.A.

S., la cual está registrada como microempresa con un capital pagado de tan solo 20 millones de pesos y, según los registros, no ha reportado ingresos. Esta discrepancia entre los montos aportados y la capacidad financiera declarada de la empresa ha levantado sospechas y motivado la intervención del CNE. La legislación colombiana, en particular la Ley 1475 de 2011, establece regulaciones estrictas sobre la financiación de campañas electorales, buscando garantizar la transparencia y evitar la influencia indebida de intereses particulares.

El CNE, en cumplimiento de estas regulaciones, ha solicitado al Fondo Nacional de Financiación de Partidos un informe detallado de los ingresos y gastos de la campaña de Cepeda, con un plazo de 10 días para su presentación. Además, se ha requerido información a la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de su Dirección de Gestión Electoral, y directamente a la empresa Samat Publicidad S.A. S., para esclarecer los detalles de las transacciones financieras y su origen.

La consulta interna del Pacto Histórico resultó en una victoria contundente para Iván Cepeda, quien obtuvo el 64% de los votos, superando a Carolina Corcho y Daniel Quintero. Sin embargo, la posibilidad de que Cepeda participara en una segunda consulta, programada para el 8 de marzo, fue descartada por el CNE, argumentando que no es permisible competir simultáneamente en dos procesos de consulta de esta naturaleza.

La indagación preliminar en curso tiene como objetivo primordial determinar si se han violado las normas de financiación electoral y, en caso afirmativo, establecer las responsabilidades correspondientes. El CNE busca asegurar que la campaña de Iván Cepeda se haya financiado de acuerdo con la ley, preservando la integridad del proceso electoral y la confianza de los ciudadanos. La investigación se lleva a cabo con rigurosidad y transparencia, garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa del candidato Cepeda.

Se espera que los resultados de la indagación preliminar arrojen luz sobre las circunstancias de los aportes recibidos y permitan al CNE tomar una decisión informada y justa. La situación ha generado debate público y atención mediática, dada la relevancia del candidato Cepeda en el panorama político colombiano y la importancia de la transparencia en las campañas electorales.

El CNE reafirma su compromiso con la defensa de la legalidad y la integridad del sistema electoral colombiano, actuando con imparcialidad y diligencia en la investigación de cualquier denuncia o irregularidad que pueda afectar la confianza de los ciudadanos en el proceso democrático. La investigación no solo se enfoca en los montos aportados, sino también en la posible existencia de testaferros o estructuras financieras diseñadas para ocultar el origen real de los fondos.

Se analizarán exhaustivamente los registros bancarios, las declaraciones de impuestos y otros documentos relevantes para determinar si se han cometido infracciones a la ley electoral. El CNE también considerará la posibilidad de solicitar la colaboración de otras entidades, como la Fiscalía General de la Nación, en caso de que se detecten indicios de actividades ilícitas.

La transparencia y la rendición de cuentas son principios fundamentales en la financiación de campañas electorales, y el CNE se compromete a garantizar que se cumplan plenamente en este caso. La investigación se llevará a cabo de manera independiente y objetiva, sin prejuicios ni presiones externas. El objetivo final es asegurar que las elecciones en Colombia se desarrollen en un ambiente de confianza y legalidad, donde la voluntad popular sea respetada y los resultados sean legítimos.

La participación ciudadana y el escrutinio público son elementos esenciales para fortalecer la democracia y prevenir la corrupción. El CNE invita a los ciudadanos a mantenerse informados sobre el desarrollo de la investigación y a denunciar cualquier irregularidad que puedan detectar. La transparencia y la colaboración son clave para construir un sistema electoral más justo y confiable





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