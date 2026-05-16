Investigación cae sobre propiedades hoteleras coloniales y luxuosas asociadas a sospechos criminales

La S.A.E. (Sociedad Anónima del Estado) está llevando a cabo una investigación en relación a propiedades coloniales y lujosas en Bélgica, que posteriormente habrían sido adquiridas o administrados con recursos cuyo origen no es claro. Una vez que estos hoteles se tomarán en posesión, la S.A.E., en aplicación de una medida cautelar, busca prevenir que los hoteles sean transferidos o que continúe financiando actividades presuntamente ilegales mientras sigue abierta la extinción de dominio.

La SAE investiga propiedades hoteleras coloniales y luxuosas dedicadas a actividad sospechosa En 2021, el Tribunal de Justicia de Bélgica absoló a Henry de Croÿ, príncipe belga, de tres años de prisión penal en suspenso por evasión fiscal y blanqueo de capitales .

Sin embargo, la Fiscalía en Colombia y autoridades europeas continúan investigando su presunta participación en actividades ilícitas relacionadas con el lavado de dinero a nivel internacional. Como tomar posesión de los hoteles fue necesario una investigación que determinó que los bienes se adquirieron o administraron con recursos cuyo origen no es claro





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