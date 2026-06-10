Investigación contra Gustavo Petro por presuntos sobrecostos en la adquisición de aviones Gripen

La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes inicia un proceso preliminar para investigar irregularidades financieras y legales en la compra de cazas Gripen bajo el mandato de Petro.

La Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes de Colombia ha tomado la decisión formal de iniciar una investigación previa dirigida contra el presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego.

Este proceso surge a raíz de una denuncia presentada por Pablo Bustos, quien sostiene que existieron graves irregularidades en el proceso de adquisición de los aviones de combate de marca Gripen. El núcleo de la disputa radica en la sospecha de que el Estado colombiano pudo haber sido víctima de un esquema de sobrecostos significativos, afectando el erario público en una operación de defensa nacional de alta complejidad.

El objetivo de esta fase preliminar es recolectar evidencias suficientes para determinar si existe mérito para avanzar hacia un juicio político o si las denuncias carecen de fundamento probatorio sólido. Dentro del expediente presentado por Bustos, se detallan diversos tipos penales en los que presuntamente habría incurrido el mandatario.

Entre las acusaciones más graves se encuentran el interés indebido en la celebración de contratos, el tráfico de influencias por parte de un servidor público, y la utilización indebida de información privilegiada. Asimismo, se menciona la posibilidad de que se haya cometido falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. El punto más crítico de la denuncia se centra en la comparativa de precios internacionales.

Según los argumentos expuestos, el costo asumido por Colombia para la adquisición de estas aeronaves fabricadas por la firma sueca Saab sería sustancialmente superior al valor pagado por otros países. Se menciona que Tailandia habría pagado aproximadamente 137 millones de dólares, mientras que Colombia habría desembolsado la cifra de 213 millones de dólares, lo que representaría un incremento cercano al 55 por ciento, aunque voces como la de la senadora María Fernanda Cabal sugieren que el sobrecosto podría ser incluso el triple del valor real de mercado.

Ante la gravedad de estas revelaciones, la Comisión ha procedido a ordenar una serie de medidas probatorias y requerimientos institucionales exhaustivos. En primer lugar, se ha solicitado la compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue la responsabilidad de Verónica Alcocer en los hechos denunciados.

De manera paralela, se ha oficiado a la Procuraduría General de la Nación para que remita la copia íntegra de cualquier proceso disciplinario que se esté adelantando contra el presidente Petro por los mismos motivos relacionados con la compra de los 17 aviones de combate, anuncio que fue hecho público el 14 de noviembre de 2025. Esta coordinación interinstitucional busca evitar la duplicidad de esfuerzos y consolidar un expediente jurídico robusto que permita esclarecer si hubo una gestión administrativa negligente o deliberadamente corrupta en la compra de armamento estratégico.

Adicionalmente, la Comisión ha extendido sus requerimientos a la Contraloría General de la República, solicitando el acceso total a los procesos de responsabilidad fiscal que involucren al jefe de Estado en relación con esta transacción. El Ministerio de Defensa también ha sido notificado para que entregue toda la documentación, comunicaciones internas y soportes técnicos que reposen en dicha cartera respecto a la adquisición de los cazas Gripen.

Este despliegue de solicitudes busca desglosar cada etapa del proceso de contratación, desde la definición de la necesidad técnica hasta el cierre financiero del contrato. La transparencia en este proceso es vital, dado que la compra de aviones de combate no solo implica un gasto masivo de recursos, sino que define la capacidad de defensa aérea del país para las próximas décadas. El clima político ha alcanzado niveles de alta tensión tras el anuncio de esta investigación.

Diversos actores jurídicos han expresado sus opiniones sobre el manejo del caso. Por ejemplo, el abogado De La Espriella ha calificado algunas de las decisiones judiciales relacionadas con el auto de Gloria Arizabaleta como un 'prevaricato monumental', sugiriendo que existen irregularidades no solo en la compra de los aviones, sino también en la forma en que se están procesando las denuncias en el ámbito judicial.

Este escenario coloca al gobierno de Gustavo Petro bajo un escrutinio riguroso, donde la capacidad de justificar el gasto público y la legalidad de los contratos internacionales serán puestas a prueba frente a la opinión pública y los organismos de control del Estado colombiano





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