Investigación de la Procuraduría sobre la adopción de niños bajo la custodia de un extranjero detenido en Bogotá

La Procuraduría General revisa la actuación de entidades de protección infantil y adopción tras el hallazgo de tres menores en cuidado de un detenido, generando interrogantes legales y políticos.

La Procuraduría General de la Nación ha decidido abrir un proceso de investigación exhaustiva cuyo objetivo es revisar el manejo que tuvieron las entidades encargadas de la protección de menores cuando se dispuso de un caso que involucraba a tres niños de 4, 7 y 15 años encontrados en los cuidados de una persona extranjera detenida en Bogotá.

Este análisis comprende dos líneas de acción esenciales: la monitorización del proceso de adopción de los menores a través de la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer y el acompañamiento a las actuaciones penales que destina la agencia al detenido, identificado como Grant Gail. Esta decisión llega después de que inconsistencias surgieran en las versiones iniciales sobre las entidades que habían respaldado el proceso, lo que generó sospechas acerca de la adecuada aplicación de la normativa de protección infantil y de adopción.

El cuadro situacional se originó el 14 de junio en el sector de Navarra, Usaquén, cuando panel de residentes reportó la presencia de niños en un apartamento del edificio Niido. La intervención policial y la llegada de la Policía de Infancia y Adolescencia revelaron que los menores estaban bajo la custodia de un ciudadano estadounidense de 36 años, ciudadano anterior a una entrada al país el 6 de junio como turista.

El detenido, de origen texano, es sospechoso en un presunto delito de abuso sexual de menor, un delito que constituye una grave violación de los derechos de la infancia. Además de los tres niños, se contempla la participación de la pareja sentimental del detenido, cuya responsabilidad está bajo escrutinio.

Para esclarecer si hubo negligencia institucional, la Procuraduría está observando la actuación de las Instituciones Autorizadas para la Atención y Protección (IAPAS) responsables de las adopciones internacionales, junto con el papel de defensores de familia y otros funcionarios quienes deberían haber garantizado la legalidad del proceso recuperado. La Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, aclaró que la adopción se gestionó a través de una IAPAS y no directamente por el Instituto.

Asimismo, el restablecimiento de derechos para los menores fue competencia de una comisaría de familia. No obstante, el ICBF mantiene la función de supervisión y puede haber fallado en la vigilancia de las instituciones privadas. El incidente fue suficientemente grave como para que el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta formal en la plataforma de redes sociales, solicitara a la Cancillería una revisión de los procedimientos de visado aplicados a ciudadanos estadounidenses ingresantes.

Su mensaje subrayó la importancia de la soberanía nacional frente a la apertura de fronteras y resaltó la necesidad de evaluar protocolos que se hayan desatado en función de casos de abuso. Cada faceta de esta investigación combina los procedimientos penales y de protección, ya que la Procuraduría espera obtener reportes de la Fiscalía General, Medicina Legal y demás dependencias involucradas. Los resultados decidirán si existieron fallas institucionales y otorgarán una base legal para atribuir responsabilidades.

Mientras tanto, el detenido permanece bajo custodia de las autoridades, y el proceso sigue sin resolverse, dejando al público atento a los avances que puedan surgir en los próximos días, semanas o meses





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