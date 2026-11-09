Investigación de Nvidia por presunta espionaje de Huang Le y restricciones de chips

Nvidia investiga vínculos entre Jensen Huang y Huang Le, supuestamente vinculada a inteligencia china. Se analizan transacciones de 4.800 millones en chips y conflictos de interés.

La multinacional tecnológica Nvidia ha iniciado una investigación interna tras revelaciones sobre presuntas conexiones entre su director ejecutivo, Jensen Huang, y Huang Le, una empresaria china identificada también como Alice Huang. Las autoridades de inteligencia de Estados Unidos han señalado a Huang Le como una posible colaboradora del Ministerio de Seguridad del Estado de China.

Denuncias de espionaje y vínculos personales

Las investigaciones periodísticas, iniciadas por The New York Times, vinculan a Huang Le con intentos de influir en las decisiones de Jensen Huang respecto a las restricciones de exportación de chips avanzados hacia China. El Sunday 8 de noviembre, la relevancia de la noticia aumentó cuando Jensen Huang reconoció públicamente su infidelidad marital. Aunque no nombró directamente a su cónyuge, los medios relacionaron su confesión con la empresaria investigada.

Also read ¡Sacudón en Wall Street! Acciones de Nvidia se hunden tras la confesión de infidelidad de Jensen Huang

En un mensaje dirigido a sus empleados, el directivo afirmó: "Fui infiel a mi esposa. Mis actos le hicieron daño a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice". Esta revelación personal coincidió con el escrutinio público sobre los lazos profesionales y sentimentales entre ambos individuos.

Trayectoria profesional y cuestionamientos

La información pública disponible sobre la trayectoria de Huang Le es fragmentaria y ha generado escepticismo. Un perfil en una plataforma china de fondos privados atribuye a la ejecutiva cuatro años en comunicación y ocho en el sector bursátil. Asimismo, se le atribuye experiencia como periodista en Hunan TV y CCTV-1, la televisión estatal china.

Advertisement

No obstante, directivos de Hunan TV aseguraron no conocerla, y no se hallaron registros periodísticos suyos en el sitio web de CCTV. El perfil también menciona supuestos cargos en HSBC y CITIC Securities, así como su vinculación con Shanghai Hexi Investment Management, una firma de gestión de fondos en China.

Operaciones bursátiles y tecnología de Nvidia

Los registros empresariales ofrecen datos más concretos sobre su papel en el mercado global. En marzo de 2023, Huang fue nombrada directora y directora gerente de Megaspeed International, una compañía de Singapur dedicada a infraestructura informática para sistemas de inteligencia artificial. Para noviembre de ese año, ya no figuraba como administradora, pasando la propiedad a Swiftdata, controlada por Tan Yong Pong.

Megaspeed se presenta como un socio de servicios de computación en la nube de Nvidia en Asia-Pacífico. Según registros comerciales citados por The New York Times, una sociedad vinculada a Megaspeed en Malasia adquirió equipos de inteligencia artificial con tecnología de Nvidia por al menos 4.800 millones de dólares entre junio de 2024 y febrero de 2026.

Investigación de transferencias ilegales y respuestas

Las autoridades estadounidenses investigaban desde 2024 si estas operaciones facilitaron el envío a China de procesadores avanzados sometidos a restricciones de exportación. Megaspeed negó haber participado en transferencias ilegales y rechazó las acusaciones relacionadas con sus operaciones comerciales.

Advertisement

La cercanía entre Huang Le y Jensen Huang quedó documentada en encuentros públicos. Ambos coincidieron en la feria Computex de 2024 en Taipéi y en una cena empresarial en mayo de 2025. Grabaciones difundidas por medios taiwaneses muestran al ejecutivo conversando con una mujer identificada como Huang Le, con el brazo alrededor de ella y saliendo juntos en el mismo vehículo.

Memorandos de inteligencia y postura corporativa

La acusación de espionaje se basa en un memorando de inteligencia estadounidense distribuido entre altos funcionarios. Este documento vinculaba a Huang Le con el Ministerio de Seguridad del Estado chino, señalando que habría sido reclutada para obtener datos sobre Jensen Huang y actividades estratégicas de Nvidia. La operación buscaba influir en el empresario para favorecer una flexibilización de las restricciones.

El Gobierno chino rechazó las informaciones, calificándolas de "pura invención y una calumnia". Por su parte, la junta directiva de Nvidia anunció una investigación independiente para determinar si su director ejecutivo fue objetivo de una operación de inteligencia extranjera.

La compañía aseguró que no tiene motivos para creer que se hayan comprometido secretos empresariales o información relacionada con la seguridad nacional estadounidense. La investigación continua busca esclarecer el impacto real de estas interacciones en las políticas de exportación de la firma.