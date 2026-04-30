Investigación Disciplinaria a Intervención de Nueva EPS

La Procuraduría General de la Nación investiga a Luz María Múnera y Jorge Iván Ospina por posibles irregularidades en el proceso de intervención y prórroga de la intervención de la Nueva EPS, una de las EPS más grandes de Colombia. La investigación se centra en la falta de procedimientos, inconsistencias en informes y el cumplimiento de requisitos para el cargo de interventor.

La intervención de la Nueva EPS, una de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) más grandes de Colombia con más de 11 millones de afiliados, se encuentra bajo escrutinio disciplinario por parte de la Procuraduría General de la Nación.

La investigación se centra en las acciones de Luz María Múnera Medina, quien se desempeñó como superintendente de Salud ad hoc, y de Jorge Iván Ospina, designado como agente interventor de la EPS, en relación con el proceso de toma de posesión y la posterior prórroga de la medida administrativa que mantuvo a la aseguradora bajo intervención estatal. La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 2 para la Vigilancia Administrativa inició formalmente la investigación el 30 de abril, respondiendo a una queja presentada por la Superintendencia Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud.

El punto de partida de la indagación se sitúa el 10 de abril, fecha en que se emitió la resolución que formalizó la intervención forzosa de la Nueva EPS. Esta intervención, que se extendió por dos años bajo el control directo del Gobierno Nacional, ha sido objeto de controversia debido al aumento significativo de la deuda de la EPS, que creció más del 24% durante este período, contradiciendo las expectativas de que la administración estatal resolvería las dificultades financieras de la entidad.

La investigación se enfoca particularmente en la decisión de extender la intervención por un año adicional, es decir, la prórroga de la intervención que originalmente comenzó en 2025. La Procuraduría cuestiona si esta extensión se realizó siguiendo los procedimientos legales y administrativos establecidos. Los documentos recopilados por el órgano de control sugieren que la decisión de prorrogar la intervención podría haber sido tomada sin agotar los requisitos necesarios, lo que pone en duda la validez del proceso administrativo.

Entre las presuntas irregularidades se destaca la ausencia de un informe técnico por parte de la Dirección de Inspección y Vigilancia, la falta de solicitud de conceptos especializados para justificar la medida, y la omisión de información crucial que debía acompañar la decisión de prórroga. Además, se han identificado inconsistencias en el informe presentado por la funcionaria responsable, especialmente en lo que respecta al cumplimiento del debido proceso.

La queja también señala que la Nueva EPS habría sido acusada de incumplir recomendaciones que, según la investigación, no fueron comunicadas previamente a la entidad, lo que plantea interrogantes sobre la transparencia y la justicia del proceso. La resolución de prórroga, según la Procuraduría, contiene una versión de los hechos que no coincide con lo que realmente ocurrió en el Comité de Medidas Especiales, lo que agrava las sospechas de irregularidades.

En cuanto a Jorge Iván Ospina, la Procuraduría investiga si cumplía con los requisitos de perfil exigidos por la normativa para el cargo de agente interventor. Se alega que Ospina Gómez no posee los tres años mínimos de experiencia en niveles directivos o asesores en el sector salud, ni los dos años adicionales de experiencia requerida en áreas relacionadas.

La queja también resalta dos aspectos preocupantes en el historial de Ospina: su clasificación con un nivel de riesgo alto en las listas vinculantes y restrictivas, con una puntuación de 32 puntos, y la insuficiencia de su título de médico cirujano para cumplir con las funciones establecidas en el manual del cargo. La Procuraduría se encuentra actualmente en la etapa de indagación, recopilando pruebas y testimonios para determinar si se cometieron faltas disciplinarias y establecer las responsabilidades individuales de los implicados.

Los intentos de EL COLOMBIANO por contactar a Luz María Múnera para obtener su versión de los hechos han sido infructuosos hasta el momento. Este caso, que involucra a una EPS de gran envergadura y a funcionarios de alto nivel, tiene implicaciones significativas para el sistema de salud colombiano y la confianza pública en las instituciones gubernamentales.

La investigación de la Procuraduría busca esclarecer si la intervención de la Nueva EPS se llevó a cabo de manera legal y transparente, y si se respetaron los derechos de los afiliados y los principios del debido proceso





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