Investigación en Bucaramanga por presunto centro estético clandestino

Las autoridades de salud de Bucaramanga investigan un supuesto centro estético clandestino que operaba en un apartamento. La inspección se dio tras la denuncia de una mujer que sufrió graves complicaciones tras una armonización facial.

Las autoridades de salud de Bucaramanga investigan un supuesto centro estético clandestino que operaba en un apartamento. La inspección se dio tras la denuncia de una mujer que sufrió graves complicaciones tras una armonización facial .

Tras las denuncias por presuntas irregularidades en los procedimientos realizados en un centro de estética ubicado en Bucaramanga, que al parecer operaba en un apartamento, las autoridades de salud llevaron a cabo una visita de inspección este jueves para verificar si el lugar cumplía con las condiciones exigidas para su funcionamiento. La denuncia fue presentada por María Fernanda Alfonso Echeverría, quien asegura haberse sometido a un procedimiento de armonización facial practicado, al parecer, según denuncias, por la pareja del concejal Óscar Díaz.

Según Alfonso Echeverría, el centro aparecía registrado con el nombre de ‘Estética BH’. Sin embargo, después de la intervención en labios y mentón, la mujer afirmó haber presentado complicaciones durante la recuperación, entre ellas una obstrucción nasal, situación que la obligó a acudir a un centro asistencial. De acuerdo con el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, funcionarios de las secretarías de Salud y de Gobierno se desplazaron al sitio señalado para verificar posibles irregularidades.

No obstante, según lo reportado, en la dirección indicada únicamente encontraron un apartamento residencial y no evidenciaron la operación del supuesto centro estético. Este no es el único caso. La concejala Daniela Torres anunció que citarán a debate de control político para revisar las acciones que adelanta el municipio frente a clínicas informales o ilegales.

‘Que la ciudadanía conozca cuántos lugares de garaje existen en la ciudad y cuántas mujeres, por miedo, no han denunciado estas fallas. Ya hemos recibido múltiples denuncias’, señaló la cabildante. Las autoridades departamentales informaron que, en lo corrido del año, ya se han impuesto siete sanciones a establecimientos estéticos en Santander por incumplir los requisitos legales de funcionamiento.

Según la Secretaría de Salud de Santander, durante los primeros meses del año se han realizado 17 búsquedas activas, de las cuales derivaron siete sanciones, como parte del seguimiento a usuarios afectados por presuntas malas prácticas clínicas o procedimientos irregulares. Las autoridades recordaron que las inspecciones buscan identificar anomalías o riesgos en establecimientos que no estén registrados en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS).

‘Buscamos proteger la seguridad de los pacientes y prevenir prácticas irregulares en centros estéticos, spa e instituciones que operan sin cumplir los requisitos legales establecidos’, afirmó el secretario de Salud de Santander, Edwin Antonio Prada Ramírez. Cuando vayan a someterse a cualquier procedimiento invasivo, la recomendación, como alcalde de la ciudad, es hacerlo únicamente en sitios autorizados.

Por su parte, la Secretaría de Salud Departamental pidió a la comunidad reportar cualquier lugar que opere de manera ilegal y que pueda poner en riesgo la vida y la salud de los pacientes. Asimismo, recomendaron verificar que los establecimientos cuenten con personal calificado, tarjeta profesional y certificaciones vigentes, además de condiciones adecuadas de higiene y seguridad, uso de implementos apropiados y medicamentos sellados y correctamente almacenados.

Finalmente, insistieron en la importancia de comprobar que el establecimiento tenga visibles los distintivos que acrediten su inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), garantía de que opera conforme a la normativa vigente





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