Investigación en Curso: Concierto Vallenato Ilegal en Cárcel de Itagüí y Siete Funcionarios Bajo Escrutinio

Se investiga a siete funcionarios de la cárcel de Itagüí por su presunta participación en un concierto vallenato organizado para capos de bandas criminales, donde se hallaron alcohol, videojuegos y sustancias prohibidas. El director de la cárcel fue removido y se refuerzan las medidas de seguridad.

Avanza la investigación contra siete funcionarios que se encontraban de servicio en la cárcel de Itagüí durante un concierto vallenato organizado para capos de bandas criminales . El evento, que tuvo lugar en el centro penitenciario de máxima seguridad, generó controversia y llevó a la remoción del director de la cárcel y al inicio de una investigación exhaustiva.

El hallazgo de alcohol, videojuegos y otras sustancias prohibidas en el pabellón donde se realizó la fiesta clandestina evidenció una flagrante violación de las normas de seguridad y una posible connivencia por parte de los funcionarios encargados de la vigilancia.\El operativo de registro y control, llevado a cabo en el Pabellón 1 (PAS), reveló una gran cantidad de elementos ilegales. Entre ellos, se encontraron más de cien latas de cerveza, diversas botellas de whisky, ron, vino y hasta videojuegos, navajas y otros objetos no autorizados. Además, se decomisaron 53,52 gramos de sustancia vegetal y 5,51 gramos de sustancia pulverulenta de color blanco, esta última sometida a análisis para determinar su naturaleza y posible relación con estupefacientes. El Inpec, a través de su director, el coronel Daniel Gutiérrez, enfatizó que el concierto vallenato nunca fue aprobado ni autorizado por el Gobierno Nacional, el Ministerio de Justicia y del Derecho, ni la Dirección General del Inpec, lo que subraya la gravedad de la situación.\El escándalo ha generado reacciones en distintos sectores, incluyendo críticas por parte de figuras públicas como el alcalde Galán, quien cuestionó la supervisión del Gobierno. La investigación se centra en determinar la responsabilidad de los siete funcionarios que estaban de turno durante el evento, así como en identificar a los responsables de la introducción de los elementos prohibidos al interior de la cárcel. Paralelamente, se ha ordenado el traslado del comandante de vigilancia de la cárcel y se están implementando medidas para reforzar la seguridad y prevenir futuros incidentes. La concejal Claudia Carrasquilla ha detallado cómo se planeó la rumba clandestina, lo que apunta a una compleja red de corrupción y complicidad dentro del centro penitenciario. La situación pone de manifiesto la necesidad de una profunda revisión y reforma del sistema penitenciario colombiano para garantizar la seguridad, el control y el cumplimiento de las normas





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