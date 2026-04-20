Investigación en marcha tras amenazas de muerte contra el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char

La Policía Nacional investiga las amenazas contra el alcalde Alejandro Char, vinculadas presuntamente a sus críticas contra la política de Paz Total y los diálogos con bandas criminales.

Las autoridades competentes, lideradas por la Policía Nacional de Colombia, han desplegado un operativo de inteligencia exhaustivo con el objetivo de identificar y capturar a los responsables directos de las graves amenazas de muerte proferidas contra el alcalde de Barranquilla , Alejandro Char , y su núcleo familiar más cercano.

La situación ha generado una profunda preocupación en el ámbito político nacional, especialmente debido a que las intimidaciones parecen estar estrechamente vinculadas con la postura firme y crítica que el mandatario distrital ha mantenido recientemente frente a la política de Paz Total implementada por el Gobierno central. El alcance de la investigación se ha diversificado significativamente, pues inicialmente las sospechas se concentraban en organizaciones delictivas de alcance local como Los Pepes y Los Costeños, pero ante la gravedad de la situación, los cuerpos de seguridad han ampliado el espectro de indagación para incluir a estructuras de mayor calado criminal, como el Clan del Golfo, dada su capacidad operativa en la región Caribe. El protocolo de seguridad se activó desde el momento en que la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional recibió una alerta temprana sobre los riesgos inminentes contra la integridad del alcalde Char. Tras un análisis detallado de la información, el caso fue remitido con celeridad a la Policía Metropolitana de Barranquilla, organismo que procedió a informar al mandatario y a su esquema de seguridad sobre el mediodía del pasado domingo. Esta comunicación marcó el inicio de una fase de reforzamiento en la custodia del funcionario, mientras se evalúan las medidas adicionales necesarias para garantizar su bienestar y el de sus allegados. La falta de claridad sobre los autores materiales ha impulsado al Ministerio del Interior, en coordinación con la cúpula policial, a convocar a una rueda de prensa formal este lunes a las 11 de la mañana, donde se espera que las autoridades revelen hallazgos significativos derivados de las denuncias interpuestas por el alcalde ante las entidades judiciales. Es fundamental resaltar que, dentro de los círculos cercanos al alcalde Alejandro Char, prevalece la hipótesis de que el detonante fundamental para estas amenazas reside en las declaraciones públicas donde el mandatario cuestionó abiertamente la viabilidad y los efectos de la Paz Total. Según el alcalde, esta estrategia gubernamental se ha enfocado desproporcionadamente en otorgar garantías y beneficios a actores delincuenciales, relegando a un segundo plano la seguridad y el bienestar de los ciudadanos de a pie. Esta postura, sumada a sus constantes críticas hacia los diálogos exploratorios que el Ejecutivo ha pretendido entablar con bandas como Los Pepes y Los Costeños, habría generado una fuerte fricción con los grupos al margen de la ley. La administración distrital mantiene su llamado a la calma mientras espera resultados concretos de la justicia, reafirmando que no permitirá que la intimidación doblegue la gestión pública ni el compromiso institucional con la seguridad de Barranquilla y sus habitantes en medio de este complejo panorama de orden público nacional





BluRadioCo / 🏆 28. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Alejandro Char Barranquilla Paz Total Seguridad Policía Nacional

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Acalde de Barranquilla, Alejandro Char, denunció plan de bandas criminales para atentar en su contraEl ministro Armando Benedetti rechazó las intimidaciones y anunció una investigación.

Read more »

Alcalde Barranquilla, Alejandro Char, denunció plan para atentar contra su vidaSegún el mandatario de los barranquilleros las amenazas vendrían de las bandas criminales, según le ha indicado la Policía Nacional-

Read more »

Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, denuncia amenazas de muerte en su contra ¿quién lo quiere asesinar?DOLAR

Read more »

Procuraduría pide acciones urgentes para proteger al alcalde Alejandro Char tras denuncia de amenazasEl procurador general, Gregorio Eljach, expresó su solidaridad con el alcalde de Barranquilla y llamó a las autoridades a implementar medidas inmediatas de protección.

Read more »

Ofrecen hasta $1.000 millones por información sobre presuntas amenazas contra Alejandro CharEl ministro de Defensa confirmó la activación de capacidades de inteligencia y anunció una recompensa para prevenir posibles atentados contra el alcalde de Barranquilla.

Read more »

Procuraduría exige protección inmediata tras amenazas contra el alcalde Alejandro CharEl procurador general, Gregorio Eljach, condenó las amenazas contra el alcalde de Barranquilla y pidió una respuesta urgente de las autoridades para garantizar su seguridad.

Read more »