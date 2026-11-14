Investigación fotomultas Colombia: 7,5 millones de comparendos bajo escrutinio

La SuperTransporte investiga a 37 entidades por irregularidades en fotomultas. Se cuestionan 7,5 millones de sanciones que recaudaron más de 1,05 billones de pesos.

En Colombia, un total de más de 7,5 millones de comparendos de tránsito impuestos mediante sistemas automáticos de detección, conocidos coloquialmente como fotomultas, se encuentran actualmente bajo un intenso escrutinio administrativo y legal. Esta situación ha generado una crisis institucional que involucra a 37 organismos de tránsito diferentes en todo el territorio nacional, los cuales son investigados por posibles incumplimientos técnicos y legales en la operación de estos dispositivos. El caso ha adquirido gran relevancia pública debido a la cuantía económica involucrada y al número masivo de ciudadanos afectados por estas sanciones, cuyas autoridades han sido señaladas de operar sin los protocolos de validación requeridos por la normativa vigente.

Irregularidades técnicas en sistemas de detección

La Superintendencia de Transporte inició formalmente una investigación administrativa en mayo de 2026 contra las entidades municipales y departamentales mencionadas. Las actuaciones revelaron graves deficiencias en el cumplimiento de la Ley 2251 de 2022 y la Resolución 718 del Ministerio de Transporte. El punto central de la controversia es la ausencia obligatoria del concepto de desempeño expedido por el Instituto Nacional de Metrología, un documento técnico esencial para garantizar que los equipos de medición de velocidad sean confiables y legalmente válidos. Sin este aval, la precisión de las multas queda en entredicho ante la ley.

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El escrutinio técnico identificó tres patrones claros de incumplimiento entre los organismos investigados. Doce entidades comenzaron a operar sus cámaras sin contar con el concepto técnico requerido desde el primer día de su actividad. Por otro lado, siete organismos recurrieron a la utilización de documentos expedidos a nombre de terceros, lo que sugiere prácticas cuestionables en la validación de sus equipos. Finalmente, otros 18 entes obtuvieron la certificación de desempeño después de haber iniciado ya la operación de los sistemas, invalidando retrospectivamente la legalidad de las sanciones impuestas durante ese período de funcionamiento no validado.

Cifras económicas y alcance del recaudo

Las cifras presentadas por la Superintendencia de Transporte ilustran la magnitud económica de este fenómeno. Se ha establecido que de los más de 7,5 millones de comparendos identificados en la investigación, 1.582.398 ya fueron pagados por los ciudadanos. Estos pagos representan un recaudo fiscal superior a $1,05 billones de pesos colombianos que han ingresado a las arcas públicas o de las entidades locales. La investigación permite dimensionar que estas herramientas tecnológicas han sido ampliamente utilizadas, generando una carga financiera significativa para la población conductora del país.

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El análisis detallado de las cifras revela diferencias abismales entre las principales ciudades del país. Cali encabeza el listado de sanciones con aproximadamente 2,7 millones de comparendos detectados mediante estos sistemas. Le sigue Medellín, con más de 717.000 multas registradas, y Bogotá, con cerca de 293.869 sanciones. Barranquilla completa el grupo de las principales ciudades afectadas con más de 131.000 comparendos. Estas estadísticas no solo indican la prevalencia del sistema en ciertas zonas, sino que también exponen la concentración de potenciales reclamos y disputas legales en estas áreas metropolitanas específicas.

Posición del abogado Ricardo Ruge y afectados

Paralelamente a la investigación oficial, el abogado Ricardo Ruge ha anunciado una denuncia formal que advierte sobre presuntas irregularidades en el recaudo y la contratación relacionada con estos sistemas. Ruge sostiene que más de 7,5 millones de colombianos esperan una solución efectiva por las sanciones que considera irregulares. El abogado cuestiona el destino final de los recursos recaudados, la participación de empresas privadas en la operación del sistema y los posibles conflictos de intereses que podrían existir en los procesos de contratación pública asignados a los proveedores tecnológicos.

Según los señalamientos de Ruge, los conductores han desembolsado un promedio de más de $632.000 por estas multas, una cifra que representa un impacto considerable en el bolsillo de los ciudadanos. Además, estima que cerca de cinco millones de comparendos pendientes tendrían que ser revocados debido a las fallas técnicas demostradas. Una preocupación clave para Ruge es que los ciudadanos que ya pagaron comparendos presuntamente irregulares no han recibido ninguna solución efectiva ni mecanismos claros para solicitar la devolución de sus recursos, generando un sentimiento de impunidad y desconfianza hacia las autoridades de tránsito.

Desglose regional y comparendos pendientes

Los anexos de la denuncia presentada por Ruge detallan una distribución geográfica específica de los conflictos. El Valle del Cauca concentra la mayor cantidad de comparendos relacionados con el caso, alcanzando aproximadamente 3,3 millones de sanciones. Dentro de este departamento, Cali representa cerca de 2,7 millones, mientras que los demás corresponden a la Gobernación del Valle y a municipios como Yumbo, Cartago, Yotoco y Palmira. En esta jurisdicción, se estima que hay alrededor de 2,7 millones de comparendos pendientes de pago, lo que sugiere una alta tasa de resistencia al pago o litigio por parte de los usuarios.

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Antioquia ocupa el segundo lugar en importancia regional, con aproximadamente 1,2 millones de comparendos asociados a las ciudades de Medellín, Sabaneta, Bello e Itagüí. De este total, cerca de 959.000 estarían sin pagar actualmente. En el departamento del Cauca se registran unos 643.000 comparendos, concentrados principalmente en Popayán, donde habría alrededor de 553.000 pendientes de pago. El departamento del Magdalena aparece con cerca de 566.000 comparendos identificados, correspondientes a Santa Marta y Fundación, evidenciando que el problema no se limita a las grandes capitales, sino que es sistémico a nivel departamental.

Continuidad de los procedimientos legales

Es fundamental aclarar que las investigaciones administrativas anunciadas por las autoridades y los señalamientos incluidos en la denuncia de Ricardo Ruge no significan automáticamente que todos los comparendos hayan sido declarados ilegales por una sentencia definitiva. Tampoco se ha demostrado judicialmente un desvío de dinero público hasta el momento. Sin embargo, la ausencia de documentación técnica válida pone en riesgo la validez de las sanciones. Los ciudadanos afectados deberán esperar los resultados finales de la Superintendencia y las decisiones judiciales derivadas de las denuncias para determinar si procede la nulidad de las multas y, en consecuencia, la restitución de los fondos pagados.