Brinks inicia auditoría tras intento de robo fallido en Cartagena que dejó 80 rehenes. Se investigan posibles vínculos internos con la banda criminal.

La empresa Brinks, sucursal Colombia, ha desplegado una exhaustiva investigación interna para descubrir cómo una banda delincuencial accedió a información confidencial sobre los movimientos de sus vehículos blindados. Este hallazgo se centra en el intento de robo frustrado que ocurrió en el almacén Éxito ubicado en el barrio La Castellana de Cartagena, el cual derivó en un secuestro prolongado de más de 17 horas.

Detalles del fracaso operativo y la toma de rehenes

El incidente tuvo lugar la mañana del martes en Cartagena, cuando los delincuentes llegaron al supermercado sobre las 8:00 de la mañana con el objetivo de interceptar el vehículo de la transportadora. Sin embargo, el blindado ya había retirado el efectivo correspondiente a las ventas del día anterior veinte minutos antes, lo que obligó a los agresores a modificar su plan y retener a los presentes como rehenes.

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El operativo policial concluyó con la liberación de más de 80 personas y la neutralización de uno de los asaltantes, Jailer Humberto Muñetón Zapata, cuyos familiares esperan el dictamen de Medicina Legal para aclarar si realmente formaba parte del grupo de rehenes o de la estructura criminal.

Vínculos internos y análisis de antecedentes laborales

Un vocero de Brinks confirmó que la compañía está recopilando datos para esclarecer el origen de la filtración, indicando que la información se mantiene bajo reserva. El objetivo principal de la auditoría es determinar si alguno de los participantes en el operativo criminal, como Juan Camilo Torres Manco o Jhon Albeiro Mejía Blandón, capturados durante la reacción, tuvo conexiones directas o indirectas con la empresa.

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Las verificaciones se centran en revisar los antecedentes y conexiones laborales de los individuos involucrados para descartar o confirmar la existencia de un punto de entrada interno que facilitara a la banda conocer las rutinas de recolección, las cuales habitualmente se realizaban hacia las 8:00 de la mañana.

Implicaciones políticas y nuevas capturas posibles

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, advirtió que según los testimonios de los rehenes, habrían participado cuatro delincuentes en el asalto, y uno de ellos logró escapar. Mientras tanto, las autoridades analizan grabaciones de cámaras de seguridad y revisan las placas de automóviles estacionados en las cuadras vecinas durante la mañana del martes para identificar a otros posibles integrantes.

Comparativa con otros ataques nacionales recientes

Los investigadores también cruzan información para establecer si existen patrones comunes con otros ataques contra vehículos de Brinks registrados en el país, como el asalto ocurrido en abril de 2025 en el aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha. En ese hecho, cerca de 12 hombres robaron maletas con dinero antes de un vuelo de la aerolínea Latam.

Asimismo, se evalúa el intento de hurto registrado en mayo pasado en una estación de servicio de Soacha, Cundinamarca, contra otro camión de la misma empresa, un enfrentamiento que dejó heridos a un delincuente capturado y a dos escoltas de seguridad.