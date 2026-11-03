Investigación judicial por la muerte de Jesús de Miguel en el partido Tenerife-Andorra

La Policía Nacional investiga la muerte del futbolista Jesús de Miguel tras un choque con Jesús Owono. El fiscal Sánchez-Jáuregui descarta delito doloso y espera al Comité de Disciplina Deportiva.

La Policía Nacional ha iniciado una investigación oficial sobre la muerte del futbolista Jesús de Miguel, jugador del Tenerife, ocurrida el lunes en el estadio Heliodoro Rodríguez López. El caso ya se encuentra bajo supervisión judicial tras confirmarse que el fallecimiento del atleta de 30 años ocurrió horas después de sufrir un impacto grave durante el encuentro disputado contra el Andorra.

Mecanismo legal ante muertes no naturales

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha detallado que cualquier deceso sin causa natural, ya sea por accidente o por otras circunstancias, obliga a la apertura automática de una investigación judicial. Esta medida protocolaria garantiza que todas las variables sean examinadas por las autoridades competentes desde el primer momento.

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Fuentes de la Comisaría provincial confirmaron a EFE que el jugador ingresó en el Hospital Nuestra Señora de La Candelaria donde finalmente perdió la vida. El incidente tuvo lugar en los últimos minutos del partido cuando el portero del Andorra, Jesús Owono, colisionó violentamente con De Miguel.

Posición del fiscal sobre responsabilidad penal

El fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, ha manifestado que es muy difícil abrir un proceso penal por este fallecimiento. Argumenta que el golpe se produjo dentro de un lance normal del juego y que debe esperarse la resolución del Comité de Disciplina Deportiva antes de tomar decisiones legales adicionales.

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Sánchez-Jáuregui recordó una doctrina antigua del Tribunal Supremo que establece que las lesiones deportivas no son punibles salvo que exista una agresión deliberada fuera del flujo del juego. Considera esencial atenerse primero al acta arbitral para determinar si hubo intención de causar daño.

Impacto en ciudadanos y precedentes históricos

La Unión Federal de Policía (UFP) ha emitido un comunicado defendiendo que la justicia ordinaria debe pronunciarse sobre el caso. Sin embargo, el sindicato policial señala que solo podría analizarse como una conducta imprudente, recordando un precedente de 1988 donde la justicia belga absolvió a un jugador por lance del juego.