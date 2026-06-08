Una investigación policial ha asociado nueve delitos en los que una estructura delictiva se apropiaba de cargas de aceite de palma avaluadas en más de 1.000 millones de pesos. Se involucraba en hurto de vehículos cisterna que transportaban aceite de palma en sectores de La Lizama (Santander), Río de Oro y San Alberto (Cesar), y Ocaña (Norte de Santander). La estructura ilegal interceptaba los automotores, apoderaba de la carga y comercializaba ilegalmente en la región del Catatumbo.

Investigación policial asocia nueve delitos en los que una estructura delictiva se apropiaba de cargas de aceite de palma por valor de más de 1.000 millones de pesos.

Se involucraba en hurto de vehículos cisterna que transportaban aceite de palma en sectores de La Lizama (Santander), Río de Oro y San Alberto (Cesar), y Ocaña (Norte de Santander). La estructura ilegal interceptaba los automotores, apoderaba de la carga y comercializaba ilegalmente en la región del Catatumbo. Para ello, estacionaban vehículos sobre la vía y esperaban el paso de los camiones previamente identificados.

Cuando los conductores se veían obligados a detener la marcha, eran intimidados, despojados del control de los vehículos y retenidos durante varias horas mientras se concretaba el hurto. La Fiscalía asoció, al menos, nueve hechos delictivos ocurridos entre 2023 y 2025, en los que ‘Polisombras’ se habría apropiado de mercancía avaluada en Por estos hechos, fueron capturados siete integrantes del grupo delictivo en diligencias de allanamiento y registro realizadas en San Alberto y Aguachica (Cesar), Ocaña (Norte de Santander) y La Lizama (Santander).

Durante los procedimientos fueron incautados un arma traumática, 600 galones de ACPM, 19 toneladas de aceite de palma, una tonelada de aceite de palmiste, 13 motobombas, tres plantas eléctricas, 42 recipientes para almacenamiento de líquidos, múltiples mangueras y un tractocamión. Los detenidos fueron identificados como Jesion Alexander Mantilla, Miguel José León García, Johan Leonardo Ríos León, Ricardo Reyes Riaño, Carlos Martín Pinzón Ibáñez, Amyn Alberto Escobar Gutiérrez y Maikol Stiven Santiago Ríos.

Un fiscal de la Seccional Norte de Santander les imputó, de acuerdo con su participación individual, los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado, receptación y secuestro simple. Los procesados no aceptaron los cargos. Por disposición de un juez de control de garantías, seis de los procesados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario





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