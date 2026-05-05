Investigación por accidente de 'monster truck' en Popayán revela irregularidades en permisos y logística

Una investigación exhaustiva sobre el trágico accidente en Popayán, donde un 'monster truck' arrolló a decenas de personas, ha revelado serias irregularidades en la autorización del evento, la logística y la seguridad, incluyendo un predio 'no habilitado' y recursos de emergencia insuficientes.

Tras el trágico accidente ocurrido el pasado domingo en Popayán , donde la conductora de un ' monster truck ' perdió el control y arrolló a más de 50 personas, resultando en 3 fallecidos, han surgido datos preocupantes para las autoridades.

Se investiga el desplazamiento de Sonia Dilma Segura, la conductora del vehículo modificado conocido como La Dragona, hacia Bogotá tras su alta médica. Paralelamente, se revisan documentos relacionados con la organización y logística del evento, revelados por EL TIEMPO. La Fiscalía examina la resolución de la Secretaría de Gobierno de Popayán que autorizó el evento, descubriendo que el predio estaba catalogado como 'no habilitado'.

A pesar de ser clasificado como una aglomeración de público compleja con un aforo máximo de 1.000 personas, testigos afirman que la asistencia superó este número. Los documentos identifican a Blanca Nury Meneses como la persona que tramitó los permisos.

La resolución confirma la reprogramación del evento para el 3 de mayo, de 7 AM a 6 PM, debido a la ola de actos terroristas en Cauca el fin de semana anterior, revelando detalles de la planificación que parecen insuficientes para una exhibición de tal magnitud. EL TIEMPO tuvo acceso al certificado de primeros auxilios de la Cruz Roja Colombiana, solicitado por Meneses y firmado por Luis Iván Rosas Maya, director de Gestión del Riesgo de Desastres del Municipio.

Este certificado indica la disponibilidad de solo 5 socorristas capacitados, un botiquín, 2 radios de comunicación, una camilla rígida y una ambulancia de traslado asistencial básico, a pesar de la presencia de más de mil personas. La logística del evento estuvo a cargo de la empresa Figueroa Staff, cuyo representante legal, Víctor Figueroa, confirmó haber sido llamado a declarar, pero se abstuvo de dar información hasta ser escuchado por la Policía.

Figueroa Staff proporcionó 50 personas para requisas e ingreso, y alquiló vallas para delimitar las zonas de boletería. Un investigador señaló que estas vallas no eran adecuadas para contener el impacto de un 'monster truck', ya que el escenario y el público estaban al mismo nivel. Se investiga si hubo fallas en la planeación, a pesar de contar con los permisos necesarios y las afirmaciones de seguridad en redes sociales.

Fuentes de la alcaldía de Popayán informaron que Sonia Segura fue dada de alta el lunes por la mañana y aparentemente salió de Popayán en un vuelo a Bogotá. La Policía confirmó que, hasta el domingo, Segura no estaba vinculada a ningún proceso penal, por lo que podía salir de la ciudad sin restricciones. Se intentó contactar a Blanca Meneses, la gestora de los permisos, sin éxito.

Sin embargo, desde Popayán se aseguró que ella y su pareja fueron localizadas por las autoridades para que expliquen los trámites y el estado de los vehículos. Ni Segura ni su socio responden a las llamadas. Las familias de las víctimas evalúan acciones legales tras el accidente, que afectó principalmente a familias con menores





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