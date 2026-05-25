Investigación por agresión policial a mujer trans en Bucaramanga y nuevas medidas de seguridad en Colombia

Autoridades investigan la agresión a una mujer trans en un CAI de Bucaramanga, mientras se ordena prisión preventiva al sospechoso del asesinato del dragoneante del INPEC y se intensifican medidas de movilidad y prevención climática en varias ciudades del país.

Autoridades judiciales y de derechos humanos de Colombia intensifican la investigación tras la presunta agresión policial contra una mujer transgénero dentro de un Centro de Atención Inmediata (CAI) en Bucaramanga .

Según los informes recogidos por la Fiscalía, la víctima fue retenida por agentes de la policía nacional y, durante el traslado, habría sido sometida a una agresión física con un arma blanca que, según testigos, estaba en poder del oficial. La mujer, identificada como Karen Sánchez, de 29 años, sufrió lesiones profundas en la zona del cuello y el torso, y fue trasladada de urgencia al hospital de la ciudad, donde permaneció en estado crítico.

Organizaciones defensoras de los derechos LGBTI+ exigieron el despido inmediato de los funcionarios implicados y solicitaron la apertura de una investigación independiente para determinar responsabilidades y evitar la impunidad. En paralelo, el Juez de Control de Garantías de Tuluá emitió una orden de prisión preventiva contra el principal sospechoso del asesinato del dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), ocurrido hace unos meses en la capital del Valle del Cauca.

El procesado, señalado como Carlos Ramírez, supuestamente transportó al sicario que ejecutó el homicidio y utilizó un arma hallada en su poder semanas después del hecho. La medida judicial busca garantizar la comparecencia del acusado y evitar posibles interferencias con la investigación. El caso ha generado un intenso debate sobre la seguridad dentro de los centros penitenciarios y el control de los grupos criminales dentro del sistema carcelario.

Mientras tanto, la administración municipal de Medellín continúa con la aplicación del pico y placa para reducir la congestión vehicular y los niveles de contaminación. El esquema, vigente desde el lunes 25 de mayo de 2026, restringe la circulación de los vehículos particulares cuyas placas terminan en 6, 7, 8, 9 y 0, entre las 6:00 a.m. y las 9:00 p.m., de lunes a viernes.

El alcalde Federico Gutiérrez defendió la medida como esencial para mejorar la calidad del aire y favorecer la movilidad urbana, al tiempo que señaló que los sancionados podrán apelar a la autoridad de tránsito. La medida ha recibido críticas de algunos sectores empresariales que consideran que el esquema penaliza a los conductores sin ofrecer alternativas efectivas de transporte público.

En otro frente, la zona del Caribe colombiano se prepara para enfrentar una temporada de calor extremo y riesgos asociados al fenómeno de El Niño. La ciudad de Barranquilla ha activado protocolos de prevención de incendios, sequía y posibles emergencias hídricas, en coordinación con la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CAR).

Las autoridades han lanzado campañas de sensibilización dirigidas a la población para fomentar el uso responsable del agua y la adopción de prácticas de mitigación de incendios forestales, mientras se mantiene una vigilancia constante de los niveles de humedad y temperatura. Finalmente, el caso de la desaparición del joven de 17 años en las playas de Puerto Colombia volvió a los titulares tras encontrarse su cuerpo sin vida.

Las autoridades locales recordaron la importancia de respetar los horarios prohibidos de ingreso al mar, especialmente durante la temporada de mareas altas, para prevenir tragedias. La comunidad ha pedido una mayor presencia de guardavidas y señalizaciones claras que alerten a los visitantes sobre los peligros de entrar al mar en condiciones desfavorables.





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