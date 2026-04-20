Investigación por atentado contra psicóloga en Uribia: entre el silencio oficial y el escándalo digital

La psicóloga Catherine Paola Torres, víctima de un atentado en La Guajira, rompe el silencio sobre el ataque, las sospechas policiales que apuntan a una autora intelectual y la polémica por suplantación de identidad en redes sociales.

El caso de Catherine Paola Torres Barros, una psicóloga de 28 años que se encuentra en estado de gestación, ha mantenido en vilo a la comunidad de Uribia , en el departamento de La Guajira , tras el violento ataque armado del que fue víctima el pasado 22 de marzo.

Mientras las autoridades locales mantienen un hermetismo riguroso respecto al avance de las investigaciones, fuentes de inteligencia policial han comenzado a perfilar la hipótesis de que el atentado habría sido orquestado por una mujer dentro del círculo de conocidos de la víctima. Aunque el agresor material ya se encuentra plenamente identificado por los investigadores, el móvil del crimen permanece bajo análisis, barajándose con mayor fuerza conflictos de índole personal o pasional. La situación es compleja, ya que la víctima, quien apenas intenta recuperarse de las secuelas físicas y emocionales de este traumático evento, insiste en su total desconcierto sobre la autoría y las motivaciones detrás del ataque, subrayando que jamás había recibido amenazas previas. Durante una entrevista concedida a La FM, la joven profesional expresó con profunda angustia su incapacidad para comprender el odio que pudo haber motivado a alguien a atentar contra su vida y la de su bebé. La mujer enfatizó que no posee enemigos conocidos y descartó categóricamente cualquier conflicto reciente con personas de su entorno cercano o familiar. En medio de este escenario, también surgió una controversia colateral relacionada con la difusión de un video íntimo en redes sociales, el cual fue publicado inicialmente desde la cuenta personal de Jhon Pimienta Jesayú, actual alcalde del municipio de Manaure. La psicóloga aclaró de manera contundente que no tiene ningún vínculo con dicho mandatario y que se siente afectada por la desinformación que circula en las plataformas digitales, donde se ha llegado a especular falsamente sobre su identidad en el material audiovisual mencionado. Según Torres Barros, el video en cuestión utiliza tecnología de inteligencia artificial para suplantar su identidad con una mujer de rasgos físicos similares, lo que añade una capa de revictimización a su delicado estado actual. Por razones de seguridad estrictas, Catherine Paola ha tenido que abandonar su lugar de residencia en Uribia, buscando refugio en un entorno protegido mientras las autoridades judiciales intentan esclarecer los hechos. Mientras tanto, la pequeña Salomé, su hija, permanece bajo observación médica tras el suceso, aunque afortunadamente se reporta fuera de peligro tras las complicaciones derivadas del atentado. La ciudadanía exige respuestas claras y contundentes, clamando por justicia en un territorio donde la violencia de género y la impunidad parecen haber ganado terreno en los últimos meses. El caso ha sido objeto de múltiples debates en la opinión pública de La Guajira, no solo por la brutalidad del ataque a una mujer embarazada, sino por la serie de eventos mediáticos y tecnológicos que han enredado la investigación oficial. La policía ha ratificado su compromiso de capturar al sicario y desarticular cualquier red criminal detrás de este intento de homicidio, prometiendo que la verdad saldrá a la luz a pesar de las maniobras de distracción que han surgido en el entorno digital de este polémico caso





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