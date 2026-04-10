Investigación por celebración con Nelson Velásquez en cárcel de Itagüí: Cuestionamientos y medidas

Las autoridades investigan una celebración en la cárcel de Itagüí que incluyó una presentación del cantante Nelson Velásquez. El evento ha generado controversia y cuestionamientos sobre los controles penitenciarios y la posible participación de funcionarios.

Las autoridades competentes han iniciado una exhaustiva investigación tras la divulgación de videos que han causado revuelo en la opinión pública, evidenciando una celebración de gran magnitud en el interior de la cárcel de Itagüí . Esta situación ha desatado una ola de cuestionamientos y preocupación sobre los controles y la seguridad dentro del sistema penitenciario colombiano.

Los videos, que rápidamente se viralizaron en redes sociales y medios de comunicación, muestran una presentación musical en vivo protagonizada por el reconocido cantante vallenato Nelson Velásquez y su agrupación. En las imágenes se observa una elaborada tarima instalada en el recinto carcelario, así como una considerable cantidad de asistentes reunidos alrededor de mesas abundantemente provistas de alimentos y bebidas alcohólicas. La magnitud del evento, que incluyó la contratación de artistas de renombre y la logística necesaria para su realización, ha generado sospechas sobre la posible implicación de funcionarios y la existencia de permisos irregulares. Los cuestionamientos se centran en cómo se permitió el ingreso de equipos de sonido, instrumentos musicales, alimentos, bebidas alcohólicas y otros elementos prohibidos, así como en la identidad de los asistentes y la posible presencia de miembros de organizaciones criminales. Además de la presentación de Nelson Velásquez, las autoridades también están investigando posibles atentados contra subdirectores de la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, y se ofrece una recompensa significativa por información que conduzca a los responsables de una reciente masacre en Popayán, que dejó un saldo de seis personas fallecidas. Estos eventos, ocurridos en diferentes regiones del país, han puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y vigilancia en las cárceles, así como de garantizar la transparencia en los procesos administrativos y la rendición de cuentas de los funcionarios. La situación en la cárcel de Itagüí ha generado una crisis institucional de gran envergadura, con consecuencias directas en la administración penitenciaria y en las políticas del Gobierno nacional. El concejal Andrés Tobón, uno de los primeros en denunciar públicamente lo ocurrido, calificó el evento como una grave falla institucional y exigió una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades. La concejala Claudia Carrasquilla, por su parte, ya había alertado sobre situaciones similares en el pasado, lo que evidencia la existencia de problemas estructurales en el centro penitenciario. \Ante la gravedad de los hechos, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) tomó medidas inmediatas, incluyendo la destitución del director de la cárcel La Paz y la apertura de investigaciones internas contra varios funcionarios que podrían estar implicados en la organización y autorización del evento. Asimismo, el Gobierno nacional decidió suspender temporalmente los diálogos con cabecillas de bandas del Valle de Aburrá, en el marco de la Mesa de Paz Urbana, hasta que se esclarezca lo sucedido en la cárcel de Itagüí y se determinen las responsabilidades correspondientes. Esta decisión refleja la preocupación del Gobierno por el impacto que este tipo de eventos puede tener en el proceso de pacificación y en la confianza de la ciudadanía en las instituciones. El procurador general, Gregorio Eljach, anunció la apertura de indagaciones para determinar posibles responsabilidades disciplinarias de los funcionarios involucrados, lo que podría derivar en sanciones y destituciones. La Procuraduría General de la Nación ha reiterado su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción en el sistema penitenciario, y ha asegurado que tomará todas las medidas necesarias para garantizar que los responsables sean sancionados. \En un intento por aclarar su participación en el evento, el mánager del cantante Nelson Velásquez, Álex Eduardo Díaz, ofreció declaraciones a medios de comunicación, afirmando que desconocían la naturaleza del evento y que simplemente fueron contratados para realizar una presentación musical. Díaz explicó que la contratación fue realizada por una persona que ya había solicitado sus servicios en otras ocasiones y que desconocían la identidad de los asistentes. Sin embargo, sus declaraciones no han logrado disipar las dudas sobre la responsabilidad del cantante y su equipo en la organización del evento. La opinión pública ha expresado su indignación ante la impunidad con la que, aparentemente, se desarrollaron los hechos, y exige una investigación a fondo para que se establezcan responsabilidades y se tomen las medidas correctivas necesarias para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. La situación en la cárcel de Itagüí representa un desafío para las autoridades y exige una respuesta contundente para restaurar la confianza en el sistema penitenciario y garantizar el cumplimiento de la ley dentro de los centros de reclusión





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