Investigación por contratación irregular en Yondó afecta al alcalde Yerson Ariza

La Procuraduría investiga al alcalde de Yondó, Yerson Ariza, y al secretario Virgilio Ramos por un contrato irregular de 588 millones de pesos con Foncolombia.

La Procuraduría General de la Nación ha iniciado formalmente una investigación disciplinaria contra Yerson Antonio Ariza Rivera, quien se desempeña como alcalde del municipio de Yondó, ubicado en el Magdalena medio antioqueño. Este proceso legal responde a presuntas irregularidades detectadas en un contrato de contratación pública que involucra a la entidad externa Foncolombia, generando un escrutinio exhaustivo sobre los actos administrativos de los funcionarios públicos implicados.

Detalles del contrato con Foncolombia

La determinación de formular pliego de cargos afecta directamente tanto al alcalde Yerson Ariza como al secretario de Deportes, Cultura y Turismo, Virgilio Albeiro Ramos Romero. Se alega que ambos funcionarios firmaron de manera directa un contrato por un valor de 588 millones de pesos. Esta acción habría impedido que otros oferentes se presentaran a concursar en franca lid, violando lo establecido en el estatuto de contratación del Estado.

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El objeto del convenio que suscribieron ambas partes contemplaba actividades logísticas, las cuales incluían la presentación de artistas en eventos locales. Según los informes preliminares, la estructura de esta contratación no cumplió con los requisitos legales necesarios, beneficiando exclusivamente a la entidad llamada Foncolombia. Esta organización ya ha sido cuestionada anteriormente por hechos similares en otras regiones del país, lo que ha aumentado la sospecha sobre su participación en este caso específico en Yondó.

Roles asignados a los funcionarios investigados

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Barrancabermeja, en el departamento de Santander, ha detallado la distribución de responsabilidades entre los acusados. Según esta entidad del Ministerio Público, el rol principal del alcalde Ariza habría sido justificar y firmar el documento contractual. Por su parte, el secretario Ramos habría sido el responsable de elaborar y suscitar los estudios previos necesarios para habilitar el proceso de contratación.

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Las presuntas faltas cometidas por ambos servidores públicos han sido calificadas por el ente investigador como gravísimas a título de culpa gravísima. Esta severa calificación se basa en la supuesta desconocimiento de principios fundamentales que demanda la norma, tales como la transparencia, la igualdad, la selección objetiva, la planeación y la responsabilidad en el manejo de los recursos públicos. Estos principios son pilares básicos para garantizar la competencia leal en cualquier proceso administrativo.

Situación de Foncolombia y antecedentes

Foncolombia, identificada oficialmente como Fondo Mixto para el Desarrollo Integral y la Gestión Social de Colombia, es una entidad sin ánimo de lucro de carácter mixto y de segundo orden. Su domicilio está registrado legalmente en la capital santandereana y fue constituida en abril de 2021. Sin embargo, la trayectoria reciente de esta organización ha estado marcada por controversias legales y administrativas.

En marzo de este año, la misma entidad se vio inmiscuida en un escándalo por asuntos muy similares a los ocurridos en Yondó. En aquella ocasión, la Procuraduría instó a Foncolombia a suspender una licitación para la construcción de vías en el puerto petrolero de Barrancabermeja, por un monto elevado de 21.407 millones de pesos. La causa de esa intervención fue que la entidad publicó los documentos del concurso en su página web, pero omitió hacerlo en la plataforma oficial Secop II.

Esta omisión en la plataforma nacional habría limitado severamente la pluralidad de oferentes interesados en participar. Además, se detectó que se omitieron publicar las especificaciones técnicas detalladas, lo que impedía a los posibles contratistas verificar los materiales, los trabajos incluidos en el contrato, el presupuesto detallado y los requerimientos mínimos exigidos. Estos antecedentes refuerzan el perfil de riesgo asociado a cualquier contratación directa con esta entidad por parte de otros municipios.

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Implicaciones legales y próximos pasos

A pesar de la gravedad de las acusaciones y la formulación del pliego de cargos, la Procuraduría ha aclarado un punto legal crucial para el debido proceso. La iniciación de esta investigación no implica automáticamente que los dos funcionarios sean declarados responsables de los hechos denunciados. Se mantiene vigentes los derechos de defensa y la presunción de inocencia que protege a cualquier ciudadano bajo investigaciones penales o disciplinarias en Colombia.

Ambos funcionarios, Yerson Ariza y Virgilio Ramos, tienen la oportunidad de presentar sus argumentos y pruebas en su defensa durante las etapas procesales siguientes. La comunidad de Yondó y las autoridades locales observan con atención el desarrollo de este caso, dado su impacto potencial en la administración pública local y la percepción de confianza en las instituciones del Magdalena medio antioqueño.