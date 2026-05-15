Investigación por la extraña desaparición de Yulixa Toloza en Venecia

La investigación por la extraña desaparición de Yulixa Toloza, de 52 años, sigue generando lamentables detalles. Testimonios aseguran que la mujer fue sacada arrastrada del centro estético Beauty Laser, en el sector de Venecia. Según el reporte del Ojo de la Noche de Blu Radio, hombres de la SIJIN de la Policía Nacional lideran la búsqueda tras conocerse que dos sujetos trasladaron a la víctima, aparentemente inconsciente, hacia un vehículo Chevrolet Sonic azul en la Autopista Sur.

La investigación por la extraña desaparición de Yulixa Toloza, de 52 años, sigue generando lamentables detalles. Testimonios aseguran que la mujer fue sacada arrastrada del centro estético Beauty Laser , en el sector de Venecia.

Según el reporte del Ojo de la Noche de Blu Radio, hombres de la SIJIN de la Policía Nacional lideran la búsqueda tras conocerse que dos sujetos trasladaron a la víctima, aparentemente inconsciente, hacia un vehículo Chevrolet Sonic azul en la Autopista Sur. Testigo relata cómo sacaron a Yulixa Toloza de la estética en VeneciaUn testigo presencial describió la escena ocurrida a las 7:24 de la noche: 'La jalaban y la jalaban, los pies de la muchacha se le quedaban atrás'.

Según el relato, los implicados habrían intentado inicialmente meterla en el baúl, pero ante la presencia de transeúntes que esperaban un bus del SITP, optaron por sentarla en la parte trasera del automotor.

'Estaba demasiado blanca y los labios como morados', añadió el testigo sobre el estado físico de la mujer. Entre los sospechosos se encontrarían el esposo de la propietaria y un empleado del lugar. Las autoridades establecieron que, antes de la huida, la dueña del establecimiento habría salido con menores de edad y maletas que contenían dinero en efectivo y el DVR de las cámaras de seguridad para eliminar evidencias.

La alcaldesa de Tunjuelito, Claudia Collante, confirmó que el centro operaba en condiciones de ilegalidad. Pese a que la Secretaría de Salud intentó realizar inspecciones previas, los propietarios nunca permitieron el ingreso de los funcionarios. Tras la desaparición de Toloza, la Policía Nacional impuso un cierre preventivo de diez días al verificar que la documentación no estaba en regla.

La investigación también reveló que el negocio movía altas sumas de dinero, con ingresos mensuales de hasta 70 millones de pesos, manejados principalmente en efectivo. La Policía Nacional mantiene un cerco preventivo para evitar que los implicados, presuntamente de nacionalidad venezolana, abandonen el país mientras se establece el paradero de Yulixa





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