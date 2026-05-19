Investigación por muerte de Isak Andic sigue abierta: Hijo detenido y solicitado audiencias

Una investigación abierta el 19 de mayo de 2024 por el fallecimiento de Isak Andic, fundador de Mango, se ha vuelto inesperada debido a la detención de su hijo mayor, Jonathan Andic. Ahora, se solicita audiencias para interrogar al preso y continuar la investigación por el fallecimiento de su padre, ocurrida en diciembre de 2024 durante una excursión en montaña cerca de Barcelona. Las fuentes de la Agencia AFP confirmaron la noticia.

Isak Andic , famoso fundador de la marca de moda Mango , falleció el 14 de diciembre de 2024 cuando cayó accidentalmente al vacío durante una excursión de senderismo junto a su hijo.

La investigación sobre su muerte comenzó de nuevo tras la detención de su hijo, Jonathan Andic, por sospechas de homicidio. Según la policía catalana, se abrió una investigación por el fallecimiento de su padre, que originalmente se atribuyó a un accidente de montaña. El empresario defendió su inocencia públicamente y sostuvo que la muerte de su padre fue un accidente. Ahora, Jonathan Andic será interrogado nuevamente por las autoridades judiciales.

El caso sigue siendo secreto de sumario, de acuerdo con fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por lo que se desconoce públicamente los indicios que llevaron a la detención. Ismael Andic nació en Estambul y se mudó a España cuando era adolescente. Gracias a sus esfuerzos para vender camisas importadas desde Turquía, comenzó a construir su imperio, creado la marca Mango y se convirtió en un multimillonario.

Ahora, Mango es uno de los principales grupos de moda del mundo y Isak Andic se convirtió en el octavo hombre más rico de España, según Forbes





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