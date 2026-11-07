Investigación por 'sexocontratos' en Casa de Nariño cita a Deicy Jiménez y revela perfiles contractuales

La Fiscalía investiga presuntos contratos a cambio de favores sexuales bajo el gobierno de Petro. Deicy Jiménez y exministros serán citados, mientras emergen datos sobre Jessica Tatiana González.

Las autoridades colombianas han intensificado drásticamente las investigaciones penales sobre la presunta red de contratos otorgados a cambio de favores sexuales dentro de la Casa de Nariño durante la administración de Gustavo Petro. La Fiscalía General de la Nación abrió una noticia criminal para determinar si las mujeres que accedieron a distintos entes del Estado cumplían los requisitos laborales reales o si actuaron bajo recomendación política.

El proceso busca establecer si los funcionarios que tramitaron estas vinculaciones conocían las supuestas condiciones personales detrás de los nombramientos. Este escrutinio legal pone al centro a Deicy Jiménez, quien realizó las denuncias iniciales y asegura haber recibido contratos estatales a cambio de mantener relaciones sexuales con el expresidente.

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Deicy Jiménez será citada por la Fiscalía

Deicy Jiménez será citada formalmente a declarar ante la Fiscalía el 10 de noviembre. Esta fecha marca un hito crucial en el desarrollo del caso, ya que su testimonio es considerado fundamental para corroborar las versiones sobre la existencia de una red sistemática de intercambio de influencias por favores íntimos.

Además de Jiménez, la Fiscalía llamará al exministro del Interior Armando Benedetti y al exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo. Ambos exfuncionarios fueron vinculados al caso porque las hojas de vida de Deicy llegaron a sus respectivas carteras ministeriales, aparentemente por recomendación directa del entonces mandatario, lo que sugiere un posible uso indebido de la influencia política en procesos de contratación pública.

Desglose forense y nuevas investigaciones

Mientras avanzan los trámites de citación, las investigaciones operativas han alcanzado un nivel de detalle técnico sin precedentes. El jueves, Deicy Jiménez acudió a las instalaciones de la Fiscalía y permaneció en el lugar durante más de 15 horas. Durante esta extensa diligencia, los investigadores especializados realizaron la extracción forense completa del material digital alojado en su teléfono celular, una medida crucial para preservar pruebas electrónicas que podrían validar o refutar las acusaciones.

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Esta diligencia técnica busca recuperar registros de comunicaciones, fechas y contactos que puedan ser cruzados con los cronogramas oficiales de la Presidencia. La magnitud del tiempo invertido en este procedimiento refleja la complejidad de conectar las denuncias personales con evidencia documental verificable en los sistemas de contratación estatal.

Jessica Tatiana González y el patrón contractual

Mientras se esclarece el caso central, están emergiendo otros nombres y documentos que revelan un patrón de vinculación laboral cuestionable. Uno de los perfiles más detallados es el de Jessica Tatiana González. Aunque no se afirma por ahora que haya tenido una relación personal con el expresidente, su trayectoria contractual presenta características que coinciden con las descripciones de Jiménez.

González es tecnóloga en gestión Administrativa. Su recorrido por distintas entidades públicas comenzó en 2022 y, para el año 2026, ya figuraba vinculada a la Jefatura de Despacho Presidencial. Este ascenso rápido a través de diferentes ministerios y superintendencias ha llamado la atención de observadores y auditores, quienes señalan una inusual movilidad laboral para una persona descrita como sin experiencia previa en las oficinas de la Casa de Nariño.

Contratos sin soportes y supervisiones vinculadas a escándalos

El primer contrato registrado de González en el sistema Secop fue suscrito el 21 de diciembre de 2022 por un valor de $13.257.864. Sus obligaciones consistían en apoyar procesos de gestión documental y responder peticiones, quejas y solicitudes de usuarios externos del Ministerio de Salud, enmarcadas en el Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19. Sin embargo, los informes de cumplimiento para cobrar el salario carecían de soporte.

En los espacios designados para describir su trabajo, se limitó a escribir frases genéricas como "se realizó actividad" y "se realizaron las labores de forma independiente y de acuerdo a lo pactado". A pesar de la falta de detalle sobre qué hizo concretamente, estos informes recibieron el visto bueno de la supervisión. La funcionaria a cargo de esa supervisión era Johanna Marcela Barbosa Alfonso.

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Johanna Marcela Barbosa Alfonso ya había terminado involucrada previamente en un escándalo por presuntamente pedir coimas a funcionarios de la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud. Esta conexión administrativa añade capas de complejidad a la investigación, sugiriendo posibles redes de complicidad en la validación de contratos irregulares.

Repeticiones en Superintendencia y Presidencia

En 2024, Jessica Tatiana González llegó a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Fue contratada para prestar servicios de apoyo a la gestión en la formulación, seguimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos institucionales de la Oficina Asesora de Planeación. En este nuevo contrato se repite el mismo panorama de falta de diligenciamiento y soportes insuficientes para establecer las labores reales realizadas.

Dos años después de su inicio, González apareció en un documento de la entonces directora del Dapre, Nhora Mondragón. Esta solicitó su contratación directa por un monto de $46.975.500. Las funciones asignadas incluían consolidar información, proyectar comunicaciones, hacer seguimiento a actuaciones internas y actualizar bases de datos.

Versiones enfrentadas y cuestionamientos políticos

En esa misma solicitud de contratación figuraban otras tres mujeres y dos hombres, todos contemplados para contratos de apoyo a la gestión. Jhon Guevara, director ejecutivo de la Fundación Centro de Estudios Socio-Políticos, dio a conocer parte de esta documentación y cuestionó abiertamente la forma en que se produjo la llegada de González a la Presidencia.

Guevara señaló que, pese a los informes con escasa información y los vacíos en los registros públicos, González terminó vinculada al despacho presidencial. Su pregunta "¿Por qué sigue ahí?" resuena entre los sectores que exigen transparencia en la administración pública. Deicy Jiménez ha manifestado que, así como ella, había entre 40 y 50 mujeres que habrían recibido contratos a cambio de participar en fiestas y acompañar al expresidente en eventos más personales.

Por su parte, Luz Mary Herrán, la exesposa de Petro, dijo que conocía un programa con ese mismo número de mujeres. Afirmó que se les habrían entregado contratos para ayudarlas a desarrollar sus proyectos de vida. Calificó la iniciativa como un acto de solidaridad, ofreciendo una interpretación alternativa que contrasta directamente con las acusaciones de corrupción sexual. Todas estas versiones distintas cuentan historias diferentes pero convergen en un hecho común: la presencia de mujeres jóvenes sin experiencia en las oficinas del gobierno central accediendo a puestos y contratos públicos de manera sistemática.