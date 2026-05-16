Investigación revela irregularidades en centro estético vinculado a la desaparición de Yulixa Tolosa

Autoridades investigan el centro Beauty Láser en Bogotá tras la desaparición de una mujer. El lugar operaba sin permisos de salud y tenía un historial de promociones agresivas en redes sociales.

El misterio surrounding la desaparición de Yulixa Consuelo Tolosa, una mujer de 52 años, ha puesto en el centro de la polémica al centro estético Beauty Láser , ubicado en el barrio Venecia de la localidad de Tunjuelito, al sur de Bogotá .

La alarma se encendió luego de que la mujer acudiera a dicho establecimiento para realizarse un procedimiento estético y no se tuviera más noticia de ella durante más de doce horas. Esta situación desencadenó un operativo coordinado por las autoridades bogotanas en la madrugada del 14 de mayo, buscando pistas sobre el paradero de la ciudadana en un lugar que, según las primeras investigaciones, operaba al margen de la legalidad sanitaria.

El establecimiento, registrado bajo la razón social 'Beauty Laser M.D', carecía de las autorizaciones obligatorias de la Secretaría de Salud, lo que evidencia el riesgo al que se exponían los usuarios que buscaban mejorar su apariencia física en este centro clandestino. La investigación periodística y el rastreo de huellas digitales han revelado una red de inconsistencias preocupantes sobre el funcionamiento de este negocio.

Aunque la empresa fue matriculada formalmente en la Cámara de Comercio de Bogotá en diciembre, el análisis de sus redes sociales demuestra que ya promocionaban servicios estéticos desde junio de 2024. En aquel entonces, el centro operaba en la localidad de Kennedy, específicamente en la Carrera 72G # 42-36 sur, donde ofrecían paquetes de moldeo corporal que incluían lipólisis láser, ozonoterapia, corrientes rusas y radiofrecuencia por un valor de 850.000 pesos.

El uso de fotografías de 'antes y después' y la promesa de resultados rápidos fueron el gancho para atraer a numerosas mujeres, utilizando un logo muy similar al actual, aunque con ligeras variaciones en las siglas finales, pasando de 'M. L.' a 'M. D.', manteniendo siempre el mismo número de contacto telefónico. En cuanto a la estructura administrativa, la propietaria y representante legal del centro es María Fernanda Delgado, quien posee cédula de extranjería.

El rastro legal de Delgado es complejo; se descubrió que previamente estuvo vinculada a otras entidades, como la Estética BL de la Dra. Danubia Blanco, donde figuraba como segunda representante legal suplente.

Sin embargo, documentos oficiales indican que fue removida de dicho cargo en octubre. La estrategia de marketing de Beauty Láser se extendió agresivamente a plataformas como Instagram y TikTok, donde se publicaban ofertas constantes, incluyendo un paquete especial para el día de las madres con un costo de 3.650.000 pesos por ocho servicios diferentes.

En estas redes sociales también se identificó la participación de un hombre y otra mujer, MaryFer05, quienes colaboraban en la promoción de tratamientos como bótox, cauterización de verrugas y sueroterapia, consolidando una imagen de profesionalismo que ocultaba la falta de permisos sanitarios y la precariedad legal del sitio donde Yulixa fue vista por última vez





ELTIEMPO / 🏆 2. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Yulixa Tolosa Beauty Láser Bogotá Clínicas Clandestinas Desaparición

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Operativo en Bogotá por desaparición de Yulixa Consuelo Tolosa en clínica estética no autorizadaAuthorities in Bogotá are conducting an operation to find Yulixa Consuelo Tolosa, a 52-year-old woman who disappeared after undergoing an aesthetic procedure at a non-authorized clinic in the Venecia neighborhood of Tunjuelito, in the south of the city. According to sources close to the woman, there is no information about her whereabouts since more than 12 hours ago. The clinic, 'Beauty Laser Medicina Estética de Bogotá' (sic.), was the site of the operation and the last known location of Tolosa. The establishment, which was not authorized by the Health Secretariat, was registered with the Chamber of Commerce of Bogotá (CCB) under the business name 'Beauty Laser M.D' in December 2025. María Fernanda Delgado Hernández appears in the documents as the legal representative and owner. According to the Unique Business Register (Rues), she has a foreign national ID. The economic activity registered is 'hair salon and other beauty treatments.'

Read more »

Caso Yulixa Tolosa: identifican a la dueña de la clínica en donde desaparecióLa mujer es de nacionalidad venezolana según revelaron las autoridades.

Read more »

Revelan estado de salud de mujer encontrada en clínica estética donde desapareció Yulixa TolosaLa alcaldesa local de Tunjuelito, Claudia Collante, contó cómo está la mujer tras ser sacada del lugar en una ambulancia.

Read more »

Detalles de la Desaparición de Yulixa Tolosa en Venecia, en BogotáNUEVOS DETALLES SURGIRON EN LA INVESTIGACIÓN POR LA DESAPARICIÓN DE YULIXA TOLOSA, LA MUJER DE 52 AÑOS QUE DESAPARECIÓ DESPUÉS DE REALIZARSE UN PROCEDIMIENTO ESTÉTICO EN UN CENTRO UBICADO EN EL SECTOR DE VENECIA, EN EL SUR DE BOGOTÁ. UN TESTIGO CLAVE HABLÓ CON BLU RADIO Y DESCRIBE LA ESCENA QUE OBSERVÓ LA NOCHE EN QUE, PRESUNTAMENTE, LA MUJER FUE SACADA INCONSCIENTE DEL LUGAR.

Read more »