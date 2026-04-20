Investigación revela sobrecostos masivos en medicamentos esenciales en Colombia

La SIC sancionó irregularidades en precios de fármacos vitales, detectando sobrecostos de hasta un 400% que afectan el sistema de salud y el acceso de los pacientes a tratamientos.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia ha emitido un pronunciamiento contundente tras concluir una exhaustiva investigación que reveló violaciones sistemáticas al régimen de control de precios en la comercialización de medicamentos esenciales.

Según la entidad, diversas empresas farmacéuticas y distribuidores habrían ignorado deliberadamente los topes máximos establecidos por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, incurriendo en prácticas abusivas que afectan el bolsillo de los ciudadanos y la estabilidad del sistema sanitario. Las decisiones administrativas, formalizadas mediante las Resoluciones No. 18856 de 2026 y No. 16791 de 2026, fueron expedidas por la Dirección de Investigaciones para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal, tras detectar que los sobrecostos en la venta de fármacos oscilaban entre un impactante 46% y hasta un 400% por encima de lo permitido. Dentro de los hallazgos más alarmantes se encuentra el caso del medicamento Ferinject, fundamental para el tratamiento de la anemia ferropénica. Mientras que su precio máximo de venta al público estaba fijado en 82.752 pesos, fue comercializado de manera irregular por 413.760 pesos, representando un incremento desproporcionado. Del mismo modo, fármacos indicados para tratar condiciones crónicas como la artritis, enfermedades autoinmunes, reumáticas y afecciones pulmonares, cuyo precio tope se encontraba regulado en 5.029 pesos, fueron vendidos en el mercado a 23.425 pesos. Asimismo, la autoridad comprobó que el anticonceptivo Neogynon fue comercializado con sobreprecios de entre el 26,52% y el 46,81%. Este fenómeno no fue un hecho aislado, ya que se documentó la venta de al menos 83.525 unidades bajo estas condiciones ilícitas durante el periodo comprendido entre octubre de 2022 y junio de 2023, afectando a miles de pacientes en todo el territorio nacional. La entidad reguladora ha enfatizado que estas conductas no solo constituyen una infracción administrativa, sino que impactan de manera directa los recursos públicos de la salud. Al alterar los precios de medicamentos vitales, se limita el acceso efectivo de los pacientes a tratamientos necesarios, poniendo en riesgo su bienestar y salud física. Además, estas irregularidades comprometen gravemente la sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud, el cual debe destinar mayores fondos para cubrir la sobrefacturación generada por agentes inescrupulosos. La SIC ha dejado claro que continuará con las investigaciones necesarias para sancionar a los responsables de estas prácticas, subrayando que la protección del consumidor y la transparencia en el sector salud son pilares fundamentales para el funcionamiento del Estado social de derecho. La ciudadanía ha sido invitada a mantenerse informada sobre los avances de estos procesos a través de los canales oficiales de la entidad para garantizar una mayor vigilancia social





zonacero / 🏆 8. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Medicamentos Superintendencia De Industria Y Comercio Salud Pública Regulación De Precios Corrupción

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sorteo Extraordinario de Colombia (Extra de Colombia) hoy: resultados sorteo 18 de abril de 2026Blu Radio es una emisora de radio colombiana que se destaca por su enfoque en noticias y actualidad. Reconocida por su cobertura objetiva y análisis profundo, Blu Radio ha ganado una sólida reputación en el ámbito de los medios de comunicación en Colombia.

Read more »

Comienza el plazo para pedir la regularización de forma presencial en más de 400 oficinas en EspañaMaratón de radio

Read more »

“Todo es responsabilidad del Gobierno”: Fedegán sobre fallas de trazabilidad y vacunación ganadera en ColombiaLas inconsistencias en registros, guías de movilización y vacunación evidencian debilidades estructurales que afectan el control sanitario del ganado en Colombia.

Read more »

SIC sanciona a Bayer y a Comfenalco Quindío por sobreprecios de hasta 400% en medicamentosDOLAR

Read more »

Medicamentos hasta 400% más caros: SIC sanciona con más de $1.379 millones a Bayer y distribuidor en ColombiaLas investigaciones determinaron que las comercializaciones afectaron 'los recursos del sistema de salud'.

Read more »

Multa millonaria: SIC sanciona a Bayer S.A. y Comfenalco Quindío por sobrecostos de hasta 400% en medicamentosLa SIC advirtió que continuará fortaleciendo las acciones de vigilancia en toda la cadena de comercialización de medicamentos

Read more »