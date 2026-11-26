El fallecido Jailer Muñetón, muerto en el rescate del Éxito en Cartagena, fue representante de Polyimper Colombia, empresa vinculada a Pedro Javier Prada Rueda, ex-capitán de puerto retirado de la Armada.

Una investigación periodística de la Unidad Investigativa de El Tiempo ha desvelado un nuevo componente en el caso del jailer Humberto Muñetón Zapata, el hombre que perdió la vida durante el operativo militar para liberar a los rehenes del centro comercial Éxito en La Castellana, Cartagena. Los registros consultados confirman que Muñetón estaba vinculado laboralmente a Polyimper de Colombia S.A.S., una sociedad dedicada a actividades de construcción y desarrollo de infraestructura en la región caribe.

El dato crucial radica en que en los documentos mercantiles figura como representante legal suplente Pedro Javier Prada Rueda, un capitán de navío retirado de la Armada Nacional con una trayectoria significativa en la autoridad marítima colombiana. Esta revelación conecta al fallecido jailer con un oficial que ejerció cargos de alta responsabilidad pública, lo que ha generado interrogantes sobre el entorno profesional y social de la víctima antes de la toma de rehenes.

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Detalles de la empresa Polyimper y sus registros

Polyimper de Colombia S.A.S. fue constituida oficialmente en Cartagena el 4 de diciembre de 2024, registrando una actividad económica centrada en la construcción de edificios residenciales, obras de ingeniería civil, acabados y otras especialidades del sector constructor. En el Registro Único Empresarial, la entidad nombra a Pedro Javier Prada Rueda como representante legal suplente, estableciendo un enlace directo entre la firma y la figura militar retirada.

El nombre de Prada Rueda también aparece en documentos de la Dirección General Marítima (Dimar), donde consta como perito marítimo y fluvial. Adicionalmente, su figura está presente en documentación relacionada con la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial, conocida como Cotecmar, lo que denota una participación activa en el ecosistema naval y portuario nacional.

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Trayectoria de Pedro Javier Prada Rueda como Capitán de Puerto

Los registros oficiales de la Dimar permiten corroborar la extensa trayectoria del capitán retirado dentro de la institución marítima colombiana. El 1 de junio de 2017, Pedro Javier Prada Rueda asumió oficialmente el cargo de Capitán de Puerto de Cartagena, una posición de clave importancia estratégica para la gestión del tráfico marítimo y la seguridad en el puerto principal del Caribe colombiano.

Para el momento de su nombramiento, la Dimar describía a Prada Rueda como oceanógrafo físico, egresado de la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla. Su currículum incluye experiencia operativa como jefe de Operaciones de la Fuerza Naval del Pacífico, además de haber comandado el buque oceanográfico ARC Providencia y servido como comandante de Guardacostas del Pacífico, posiciones que requieren un alto nivel de especialización técnica y liderazgo.

Conflicto sobre el rol de Jailer Muñetón en el Éxito

Mientras emergen estos datos sobre el entorno laboral de Muñetón, el debate central persiste respecto al papel exacto que desempeñaba el jailer dentro del centro comercial Éxito durante la toma de rehenes. Su esposa, Indira Lambis, mantiene firme la versión de que el hombre había acudido al supermercado únicamente a comprar buñuelos y que quedó atrapado involuntariamente, asegurando que él era una de las víctimas retenidas por los criminales.

Por el contrario, el Ministerio de Defensa declaró que la información preliminar obtenida durante y después del operativo indica que Muñetón estaba armado, custodiaba a los retenidos y vestía de manera similar a los demás presuntos captores. La entidad gubernamental enfatizó que la Fiscalía General de la Nación y la Justicia Penal Militar deben establecer con certeza jurídica los hechos que condujeron a su muerte y su participación real en el incidente.

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Siguientes pasos judiciales y forenses en el caso

La familia de Jailer Muñetón insiste en que el hombre era un rehén inofensivo y espera los resultados oficiales de Medicina Legal para conocer las circunstancias precisas de su deceso, lo que podría desmentir las versiones iniciales sobre su participación como agresor. El proceso judicial deberá aclarar si efectivamente colaboró con los secuestradores o si, como sostiene su entorno familiar, fue una de las personas retenidas dentro del establecimiento comercial.

La aparición de un capitán retirado de la Armada y ex-Capitán de Puerto de Cartagena en los registros de la empresa vinculada a Muñetón añade una capa de complejidad al caso. Las autoridades continúan la investigación para establecer responsabilidades definitivas basándose en testimonios, videos de seguridad, evidencia forense y demás elementos recogidos durante la investigación criminal en curso.